طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش بالخلطة السرية بدون ما يشرب زيت

هناك العديد من الاكلات الشتوية التي يتم تحضيرها في فصل الشتاء فقط ومن أهم هذه الوصفات هي القرنبيط، لأنه زهرة القرنبيط تتواجد فقط في فصل الشتاء، كما أنه من أكثر الخضروات المفيدة والمغذية جدًا، ولكن هناك مشكلة تواجه جميع السيدات هو عدم قرمشة القرنبيط المقلي لفترة طويلة وأيضاً مشكلة امتصاص القرنبيط الزيت أثناء القلي وهذا يعطي للقرنبيط طعم ورائحة غير محببه، لهذا سنقدم لكم اسهل طريقة لتحضير القرنبيط المقلي المقرمش بالخلطة السرية بدون ما يشرب أو يمتص زيت.

مقادير القرنبيط المقلي المقرمش

لكي تحصلي على طعم مميز قومي بتحضير هذه الخليط ومكوناتها هي:

زهرة من القرنبيط الفريش.

ماء.

ملعقة صغيرة من الكمون.

مقادير الخلطة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

كوب بقدونس مفروم.

نصف كوب كزبرة مفرومة.

كوب ونصف حليب.

2 ملعقة كبيرة نشا.

كوب دقيق.

2 حبة من البيض.

ملح.

فلفل أسود.

زيت للقلي.

طريقة تحضير القرنبيط المقلي المقرمش

سنقدم لكم طريقة سهلة لعمل القرنبيط المقلي وهي: