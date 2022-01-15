نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش بالخلطة السرية بدون ما يشرب زيت في المقال التالي
هناك العديد من الاكلات الشتوية التي يتم تحضيرها في فصل الشتاء فقط ومن أهم هذه الوصفات هي القرنبيط، لأنه زهرة القرنبيط تتواجد فقط في فصل الشتاء، كما أنه من أكثر الخضروات المفيدة والمغذية جدًا، ولكن هناك مشكلة تواجه جميع السيدات هو عدم قرمشة القرنبيط المقلي لفترة طويلة وأيضاً مشكلة امتصاص القرنبيط الزيت أثناء القلي وهذا يعطي للقرنبيط طعم ورائحة غير محببه، لهذا سنقدم لكم اسهل طريقة لتحضير القرنبيط المقلي المقرمش بالخلطة السرية بدون ما يشرب أو يمتص زيت.
مقادير القرنبيط المقلي المقرمش
لكي تحصلي على طعم مميز قومي بتحضير هذه الخليط ومكوناتها هي:
- زهرة من القرنبيط الفريش.
- ماء.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
مقادير الخلطة
- ملعقة كبيرة ثوم مفروم.
- كوب بقدونس مفروم.
- نصف كوب كزبرة مفرومة.
- كوب ونصف حليب.
- 2 ملعقة كبيرة نشا.
- كوب دقيق.
- 2 حبة من البيض.
- ملح.
- فلفل أسود.
- زيت للقلي.
طريقة تحضير القرنبيط المقلي المقرمش
سنقدم لكم طريقة سهلة لعمل القرنبيط المقلي وهي:
- أولاً نقوم بتقطيع القرنبيط إلى قطع متوسطة الحجم ويغسل جيداً
- ثم نضع حلة على النار ونضيف بها ماء سلق القرنبيط نضيف القليل من الملح و الكمون.
- عندما يبدأ الماء بالغليان نضع قطع القرنبيط حتى يتم سلقها جيدًا.
- نصفي القرنبيط من الماء ونتركه على جنب حتى يهدأ.
- بعد ذلك نقوم بتحضير الخلطة نضع في بولة الحليب و القليل من الملح والفلفل الأسود و البقدونس و البيض و الثوم المفروم ونقلب كافة هذه المكونات جيدًا حتى يمتزجا البيض مع الحليب.
- نضع في طبق آخر الدقيق و النشا مع إضافة القليل من الملح و الفلفل الأسود ونقلبها جيدًا.
- بعد ذلك نقوم بوضع قطع القرنبيط في خليط الحليب البيض ونخلطه في الخليط جيدًا.
- ثم نقوم بخلط قطع القرنبيط المتبل في الدقيق.
- نضع طاسة على النار وبداخلها زيت غزير حتى يسخن تماماً.
- بعد ذلك نضع قطع القرنبيط في الزيت ولا يقلب كثيرًا حتى يصبح لونه ذهبي.
- يخرج القرنبيط من الزيت بعد حصوله على اللون الذهبي المقرمش على مناديل مطبخ لكي يتخلص من الزيت الزائد و يقدم للطعام بالصحة والهنا.
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