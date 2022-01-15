نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك زيت جونسون.. إليكي استخدامات وحيل مهمة لزيت الأطفال فى التجميل هتبهرك من أول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخدامات زيت جونسون، زيت جونسون أو بيبى أويل هو زيت مخصص للاستخدام على بشرة الأطفال ولكن استخداماته للمرأة لا غنى عنها للعديد من الفوائد التي يمنحها والتي لا تتخيلها، حيث يمكن إدخاله فى العديد من الوصفات والخلطات الطبيعية لاستخدامه على الوجه والشعر ولكامل مناطق الجسم، فإن استخدامات زيت جونسون عديدة لا يمكن حصرها حيث يمنح ترطيب غير عادى للبشرة والشفاه والتخلص من تشققات الكوعين والكعبين وترطيبهما وأيضا يستخدم فى تفتيح البشرة والمناطق الحساسة بطريقة مذهلة، وفيما يلي سنوضح إليكم استخدامات زيت جونسون للجسم والبشرة.

زيت جونسون لعلاج التشققات

غالبا يتعرض الجلد لتشققات كثير فى فصل الشتاء نتيجة للهواء الجاف ويجب تعويض ذلك باستخدام المرطبات المخصصة لكل منطقة بالجسم، ومن أكثر المناطق التي تتعرض للتشققات هى الشفاة والكوعين والقدمين، والمذهل أن زيت جونسون قادر على التخلص من تلك التشققات نهائيا فى أقل وقت من خلال وضعه بشكل يومي على تلك المناطق.

زيت جونسون للقضاء على رائحة العرق

يساعد زيت جونسون فى التخلص من رائحة العرق الكريهة بديلا عن استخدامات كريمات مزيل العرق التي تسبب اسمرار أو التهابات بمنطقة الإبط، وذلك عن طريق غسل المنطقة ووضع عليها القليل من قطرات زيت جونسون وسوف يعطى لكى رائحة ذكية مميزة كما أنه يعمل على تفتيح منطقة الإبط.

زيت جونسون لتفتيح البشرة

يلعب زيت جونسون دورا هاما فى تبييض البشرة والتخلص من الاسمرار أو البقع الداكنة حيث يعمل على توحيد لون البشرة ومنحها ترطيب ونعومة فائقة ويعد من المنتجات الأمنة على البشرة مقارنة بمستحضرات التجميل الأخرى.

زيت جونسون لإزالة المكياج

يعمل زيت جونسون على إزالة آثار المكياج بكل سهولة والذي يصعب إزالته بالماء، فلا داعى لشراء مزيلات للمكياج غير طبيعية فزيت جونسون سيخلصك منها بكل أمان مع ترطيب البشرة ومنح نضارة لها.

زيت جونسون للشعر

يمكنك استخدام زيت جونسون للحفاظ على نعومته ولمعانه حيث يمكن استخدامه كسيروم للشعر قبل استخدام مكواة الشعر أو السيشوار لحماية الشعر من التقصف الذي ينتج عن التعرض للحرارة، أو استخدام المنتجات التي لا تعطى نتائج مميزة للشعر.

زيت جونسون لترطيب الجسم

يعد كريم جونسون أحد الزيوت المرطبة بعمق للجسم، فقط يمكن وضعه على جسم مندى قليلاً” إي عليه القليل من الماء”، ثم يتم وضع الزيت عليه مع التدليك لمدة دقيقتين فقط، ويترك على الجسم ولا يغسل، مع الاستخدام المتكرر للزيت سوف تلاحظين ترطيب بشرتك وخلوها من الجفاف، كما أنه سيمنحك النوم براحة وعمق.