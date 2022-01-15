معشوقة الأطفال.. بالعجينة السحرية الهشة حضري المينى بيتزا فى 10 دقائق بس طعمها روعة لازم تجربيها

بالعجينة السحرية الهشة حضري المينى بيتزا فى 10 دقائق، الميني البيتزا من أسهل وأفضل طرق البيتزا التي يمكن عملها في المنزل كما هي طريقة تقديم البيتزا بطريقة مختلفة حتى يحبها الأطفال فهي تحتوي على كثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم والمتكاملة وسوف نقدم لكم طريقة عمل مينى البيتزا في المنزل بخطوات بسيطة وسريعة.

بالعجينة السحرية الهشة حضري المينى بيتزا فى 10 دقائق

سف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل الميني بيتزا في البيت بمكونات سهله وبسيطة

المكونات المستخدمة لعمل الميني بيتزا

مقدار نصف كيلو من الدقيق.

ربع كوب من الزيت.

كوب من اللبن الدافئ.

ملعقتين من السكر.

علبة من الزبادي.

كيس من الخميرة الفورية.

نصف كيس من البيكنج بودر.

رشه من الملح.

حشو البيتزا:

شرائح سوسيس.

جبنه موتزاريلا

طريقة تحضير عمل الميني بيتزا

نحضر وعاء ونضع فيه الزبادي مع الزيت ونخلطهم.

نقوم بإضافة الدقيق مع السكر والخميرة والملح ونخلطهم مع المكونات السابقة.

ونقوم باضافة البيكنج بودر ثم نضيف اللبن بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة لينة.

نقوم بتغطية العجينة ونضعها في مكان دافئ حتى تتخمر.

ونقوم بتسخين الفرن في درجة متوسطة ونتركه حتى نقوم بتجهيز البيتزا.

نقوم بتقسيم عجينة البيتزا إلى كور متوسطة الحجم ونقوم بفرده في شكل دائري صغير.

إلى كور متوسطة الحجم ونقوم بفرده في شكل دائري صغير. نضع الدوائر في الصينية المدهونة بالزيت ونضع في كل واحدة شرائح السوسيس والموتزريلا.

ونضع الصينية في الفرن وننتظر حتى تنضج ثم نخرجها.

طريقة اخري لعمل الميني بيتزا

سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير الميني بيتزا

المكونات المطلوبة لعمل الميني بيتزا

باستخدام نفس المكونات السابقة بنفس المقدار.

حشو عمل الميني بيتزا

ربع كوب من الكاتشب.

شرائح من البسطرمة.

زيتون شرائح.

ملعقة من الزعتر.

جبنه موزاريلا وجبنه شيدر.

تحضير عمل الميني بيتزا