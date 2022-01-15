قبل ارتفاع سعرة خزنية... طرق كثيرة ومختلفة لتخزين الليمون بشكل صحي لأطول فترة ممكنة

طرق كثيرة ومختلفة لتخزين الليمون، الليمون من الأشياء الضرورية التي لا غني عنها في جميع البيوت حيث يستخدم ضمن المشروبات الباردة والدافئة كما يدخل في السلطات وكثير من الأطباق إلى جانب استخدامه كمنظف هام للحوم والأسماك، وقد يأتي بعض أوقات العام ويكون الليمون غير متوفر بكمية كبيرة وبالتالي يزيد سعره عن الحد الطبيعي لذا يفكر الكثير في طرق صحيحة لتخزين وحفظ الليمون بالفريزر لمدة طويلة حتى يتم استخدامه وقت ما نحتاج إليه، وسوف نوضح طريقة حفظ الليمون بشكل صحيح.

طرق كثيرة ومختلفة لتخزين الليمون

تخزين حبات الليمون الأخضر

يمكن تخزين الليمون الأخضر على هيئة حبات سليمة كما تريد بعض السيدات وذلك من خلال غسل الليمون جيدا بالماء

على هيئة حبات سليمة كما تريد بعض السيدات وذلك من خلال غسل الليمون جيدا بالماء ثم تنشيفه جيدا بقطعة قماش وبعدها نرصه فى كيس أو أكثر من أكياس التفريز ونضعه داخل الفريزر لحين استخدامه ويظل سليم وصالح لمدة تتعدى السنة.

كما يمكن أيضا تخزين الليمون الأصفر بشكله السليم من خلال لف كل ليمونة بقطعة من ورق الزبدة على شكل تغليف الحلوى

ثم وضع كل مجموعه في وعاء أو برطمان محكم ونخرج منه وقت ما نريد للاستخدام

وذلك لأن ورق الزبدة يحفظ الليمون من اكتساب روائح الأطعمة المختلفة الموجودة بالفريزر،

كما أن ورق الزبدة لا يلتصق بحبات الليمون فيسهل انتزاعه بعد إخراجه.

من الطرق القديمة المعروفة في تخزين حبات الليمون الأخضر السليمة أيضا هي القيام بعمل

حفرة داخل حديقة المنزل ونضع بها حبات الليمون السليمة وندفنه بالتراب ونرشه كل ثلاثة أيام بالماء

ونخرج منه كل فتره ما نريد وهذه الطريقة استخدمت كثيرا قبل توافر الثلاجات.

تخزين الليمون على هيئة شرائح

كذلك من طرق تخزين الليمون الصحيحة تخزينه على شكل شرائح ويتم ذلك من خلال تقطيع حبات الليمون إلى شرائح متوسطة.

ونرصها على صينية مسطحة أو علبة تفريز مسطحة وندخلها الفريزر حتى تتجمد ثم نخرجها ونرصها.

في أكياس التفريز حتى نضمن بعد التجمد عدم التصاق كل شريحة بالأخرى.

ويمكن بهذه الطريقة إخراج كمية شرائح الليمون المطلوبة واستخدامها في الأطعمة المختلفة وتزين أطباق السمك والسلطات أو أكواب العصير.

حفظ عصير الليمون وتخزين قشر الليمون