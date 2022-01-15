نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار عمل القرص الطرية الفلاحي باللبن الرايب في البيت في المقال التالي
تعد القرص واحدة من أهم المعجنات التي تنتشر في مصر وعدد من الدول العربية وتتميز بمذاقها الرائع وقيمتها الغذائية العالية كما أنها خفيفة على المعدة ويمكن تناولها في الصباح إلى جانب كوب من الشاي أو اللبن كما يمكن تناولها في المساء، وتختلف القرص الفلاحي على حسب شكلها وحشوتها فمنها القرص المحشية بالعجوة والقرص المحشية بالملبن والقرص السادة والقرص المالحة، ويتم إعداد جميع أنواعها بشكل بسيط وسهل في البيت الأمر الذي يغنيك عن شرائها من المخابز، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال السطور التالية طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي باللبن الرايب.
مكونات القرص الفلاحي باللبن الرايب
القرص الفلاحي مغذية ومفيدة للغاية ولهذا تحرص الأمهات في الريف على تواجدها بشكل دائم في البيت ويتم إعدادها من خلال الخطوات التالية.
- كيلوغرام من الدقيق.
- كوبين من اللبن الرايب.
- كيس من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة كبيرة من السمسم.
- ملعقة كبيرة من الحبة السوداء.
- كوب من الزيت النباتي.
- نصف كوب من الزبدة.
- ثلاثة أكواب من الماء الساخن.
- نصف كيلو جرام من الجبنة الصفراء للحشو.
- ملعقة صغيرة من الزعتر.
طريقة تحضير القرص الفلاحي
فيما يلي نقدم لكم خطوات إعداد القرص الفلاحي باللبن الرايب في البيت.
- اخلطي الخميرة مع السكر في كوب كبير من الماء واتركيها 20 دقيقة حتى تتفاعل.
- انخلي الدقيق جيداً في وعاء عميق ثم أحدثي حفرة في منتصفه.
- اسكبي في الحفرة التي أحدثتها في الدقيق كل من الزيت والحليب والملح والسكر والبيكنج بودر والخميرة والسمسم ثم أضيفي الماء بالتدريج وابدئي في العجن إلى أن تحصلي على عجينة متماسكة القوام.
- قومي بتغطية العجينة جيداً وضعيها في مكان مظلم ودافئ لمدة ساعة حتى تختمر ويتزايد حجمها.
- بعد انتهاء الوقت المحدد رشي العجينة بالدقيق وقطعيها على شكل كرات متوسطة الحجم.
- افتحي كرات العجينة واحشيها بالجبن ثم اغلقيها وادهنيها بالزيت.
- أحضري صينية الفرن وادهني أرضيتها وجوانبها بالزيت ثم قومي برص كرات العجينة بداخلها.
- اضبطي درجة حرارة الفرن على 180° مئوية ثم أدخلي الصينية واتركيها لمدة عشر دقائق حتى يحمر سطح القرص.
- وبعد أن تنضج قدميها لأولادك مع كوب من الشاي أو الحليب.
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