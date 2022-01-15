أسرار عمل القرص الطرية الفلاحي باللبن الرايب في البيت

تعد القرص واحدة من أهم المعجنات التي تنتشر في مصر وعدد من الدول العربية وتتميز بمذاقها الرائع وقيمتها الغذائية العالية كما أنها خفيفة على المعدة ويمكن تناولها في الصباح إلى جانب كوب من الشاي أو اللبن كما يمكن تناولها في المساء، وتختلف القرص الفلاحي على حسب شكلها وحشوتها فمنها القرص المحشية بالعجوة والقرص المحشية بالملبن والقرص السادة والقرص المالحة، ويتم إعداد جميع أنواعها بشكل بسيط وسهل في البيت الأمر الذي يغنيك عن شرائها من المخابز، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال السطور التالية طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي باللبن الرايب.

مكونات القرص الفلاحي باللبن الرايب

القرص الفلاحي مغذية ومفيدة للغاية ولهذا تحرص الأمهات في الريف على تواجدها بشكل دائم في البيت ويتم إعدادها من خلال الخطوات التالية.

كيلوغرام من الدقيق.

كوبين من اللبن الرايب.

كيس من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من السمسم.

ملعقة كبيرة من الحبة السوداء.

كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من الزبدة.

ثلاثة أكواب من الماء الساخن.

نصف كيلو جرام من الجبنة الصفراء للحشو.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

طريقة تحضير القرص الفلاحي

فيما يلي نقدم لكم خطوات إعداد القرص الفلاحي باللبن الرايب في البيت.