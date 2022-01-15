أسرار وتكات الشيف حسن في إعداد بسكويت جوز الهند بطريقة سهلة في المنزل

يعد بسكوت جوز الهند واحد من أشهر أنواع البسكويت التي تقدم في الأعياد والمناسبات، ويحتوي بسكوت جوز الهند على عدد كبير من العناصر الغذائية، فمن الممكن وضعه للأطفال في وجبات المدرسة، أو مع التمرين فهو بسكوت خفيف سهل الهضم، كما من السهل إعداده في المنزل على طريقة الشيف حسن، فتعد طريقة الشيف حسن من أسهل الطرق في عمل البسكوت، فتجد دائما معدل البحث حول بسكويت جوز الهند كبير حيث يمكن تقديم للضيوف أو كوجبة للإفطار.

مكونات بسكويت جوز الهند

نصف كوب من اللبن.

ملعقتان كبيرتان من جوز الهند.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من السكر البودرة.

2بياض بيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشه ملح.

طريقة إعداد بسكويت جوز الهند

أولا يجب وضع جوز الهند واللبن على النار حتى الغليان ثم يترك اللبن يبرد ونقوم بتصفية اللبن من جوز الهند.

باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي نقوم بخفق السكر والزبدة حتى يصبح قوامها كريمي.

نقوم بوضع بياض البيض والفانيليا ونخفق وعند الانتهاء من الخفق تبدأ بإضافة الحليب بطعم جوز الهند بالتدريج.

نخفق الخليط جيد.

نقوم بوضع البيكنج بودر مع الدقيق والملح ونخلطهم جيدا.

نضع الدقيق على الخليط ونقلب ببطء حتى يتجمع العجين.

باستخدام كيس حلواني نقوم بتشكيل البسكوت.

نقوم برص البسكويت علي الصواني ويوضع في الفرن لمدة خمسة وعشرين دقيقة حتى يصبح لونه ذهبي على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

يترك البسكويت في الصواني حتى يبرد تماما ويقدم مع الشاي.

يحفظ في علبة محكمة الغلق.

خطوات يجب اتباعها لنجاح بسكويت جوز الهند