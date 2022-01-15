بشوية لبن وسميد اعملي حلى ليالي لبنان” المدلوقة” بأسهل طريقة وأطيب طعم

طريقة عمل حلة ليالي لبنان، فى دقائق معدودة أعدى أشهى حلوى باردة مقدمة من المطبخ اللبناني وهى حلى ليالي لبنان أو القشطلية كما يطلق عليها، وتحضر حلوى ليالي لبنان بالقشطة والفستق الحلبي الذي يعطى لها طعم مميز لا يمكن مقاومته وهى من أشهر أنواع الحلوى التي تقدم فى العزومات والليالي الرمضانية فى أسرع وقت وأقل التكاليف، تعرفي على طريقة عمل حلة ليالي لبنان” المدلوقة” أحلى من الجاهزة.

طريقة عمل حلى ليالي لبنان” المدلوقة”

5 أكواب حليب.

نصف كوب سكر.

1 كوب سميد ناعم.

نصف كوب فستق حلبي.

3 حبات مستكة.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة كبيرة ماء زهر.

علبة قشطة.

مكسرات حسب الرغبة.

مكونات الشربات” القطر”

كوب ماء.

2 كوب سكر.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة ماء زهر.

خطوات تحضير حلى ليالي لبنان