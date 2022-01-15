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عمر شويل - جدة بشوية لبن وسميد اعملي حلى ليالي لبنان" المدلوقة" بأسهل طريقة وأطيب طعم - ثقفني
طريقة عمل حلة ليالي لبنان، فى دقائق معدودة أعدى أشهى حلوى باردة مقدمة من المطبخ اللبناني وهى حلى ليالي لبنان أو القشطلية كما يطلق عليها، وتحضر حلوى ليالي لبنان بالقشطة والفستق الحلبي الذي يعطى لها طعم مميز لا يمكن مقاومته وهى من أشهر أنواع الحلوى التي تقدم فى العزومات والليالي الرمضانية فى أسرع وقت وأقل التكاليف، تعرفي على طريقة عمل حلة ليالي لبنان” المدلوقة” أحلى من الجاهزة.
طريقة عمل حلى ليالي لبنان” المدلوقة”
- 5 أكواب حليب.
- نصف كوب سكر.
- 1 كوب سميد ناعم.
- نصف كوب فستق حلبي.
- 3 حبات مستكة.
- ملعقة كبيرة ماء ورد.
- ملعقة كبيرة ماء زهر.
- علبة قشطة.
- مكسرات حسب الرغبة.
مكونات الشربات” القطر”
- كوب ماء.
- 2 كوب سكر.
- ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- 2 ملعقة كبيرة ماء زهر.
خطوات تحضير حلى ليالي لبنان
- نحضر قدر كبير نضع به الحليب والسكر والسميد ونقلب المكونات أولا على البارد حتى تتجانس ونضمن خلو الخليط من أي تكتل ثم نرفع الخليط على النار ونستمر فى التقليب حتى يذوب السكر.
- عند بدأ الخليط فى الغليان نضع حبات المستكة مع استمرار التقليب بالمضرب الشبكي حتى يثقل القوام.
- نضف ماء الورد وماء الزهر على الخليط لإعطائه رائحة ذكية ونكهة مميزة.
- نترك الخليط حتى نحصل على قوام ثقيل ومتماسك ثم نطفئ النار.
- اسكبي الخليط فى صينية بيركس وقومى بفردها جيدا بشكل متساوي.
- ضعي الصينية فى الثلاجة حتى تتماسك بشكل جيد.
- أعدى طبقة الكريمة عن طريق خفق الكريمة الباورد مع علبة القشطة بالمضرب الكهربائى على سرعة عالية حتى تتجانس المكونات.
- اخرجي الصينية من الثلاجة ثم وزعي عليها طبقة القشطة وافرديها بشكل متساوي بواسطة السكين.
- رشي الفستق الحلبي على وجه الصينية بالكامل بشكل مرتب ويمكن إضافة بعض المكسرات الأخرى حسب الرغبة.
- ادخلي الصينية الثلاجة مرة أخرى لتتماسك طبقة الكريمة ويسهل تقطيعها عند التقديم.
- عند تقديم الحلوى أضيفي عليها القطر على كامل الصينية لأن إذا أضفتيه إلى الحلوى بوقت كبير سيعمل على تشقق طبقة الكريمة.
- وكانت هذه أسهل طريقة لعمل حلى ليالي لبنان الشهيرة جربيها الآن.
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