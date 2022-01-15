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عمر شويل - جدة أعملي بسكويت الكاكاو المقرمش الدايب بمقادير غير مكلفة ب3 مكونات فقط وفي 5 دقائق بسهولة - ثقفني
بسكوت الكاكاو هو من أكثر الأنواع التي يحبها الجميع، فهو له طعم قد يختلف تمامًا عن البسكوت السادة، ويعتبر من الحلويات المميزة، التي يمكن تناولها خلال اليوم في أي وقت، كما أنه بحبو الاطفال، ويتكون من مواد صحية طبيعية لا يوجد منها أي قلق، ولذلك فمن الأفضل القيام بتحضيره في المنزل، فهو غير مكلف في إعداده، ولا حتى يحتاج إلى أي مجهود، وسوف يستمتع به كل أفراد الأسرة.
طريقة تحضير بسكوت الكاكاو
يمكن لكل ام الاستغناء عن شراء بسكوت الكاكاو المميز من المحلات، والقيام بتجهيزه في المنزل بخطوات بسيطة، ويصبح أمن بشكل أفضل على صحة الأسرة وطريقة تحضيره كالآتي:
المكونات
- نصف كيلو من الدقيق الأبيض.
- نص كوب من الكاكاو الخام.
- كوب واحد من السكر البودرة.
- بيضة واحدة بدرجة الغرفة.
- ثلاث ملاعق من الزبدة الذائبة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- خمس ملاعق من اللبن الحليب.
- رشة فانيليا.
- ملعقة صغيرة من الخل الأبيض
طريقة تحضير بسكوت الكاكاو
- احضري بولة مناسبة الحجم غويطة.
- أضيفي الزبدة الذائبة بداخلها، ثم أضيفي إليها السكر، والبيضة.
- استخدمي المضرب الكهربائي لإنجاز الوقت.
- قومي بخلط المكونات على اعلى سرعة، واستمري لمدة دقيقتين حتى يصبح قوام كريمي ناعم بدون أي تكتلات، ويرتفع.
- أضيفي الفانيليا.
- أعيدي الخلط مرة أخرى حتى تتجانس المكونات مع بعض.
- أضيفي إلى المكونات اللبن الحليب، واعيدي الخلط مرة أخرى بشكل مستمر وأضيفي الخل واستمري في الخلط حتى يتم التجانس بالشكل المطلوب ويتكون خليط ناعم.
- احضري الدقيق الذي تم نخله من قبل ويتم اضافة إليه البيكنج باودر، اخلطي بملعقة المكونات الجافة حتى تختلط، واضيفي الكاكاو إليها، ثم رشة الملح، واخلطي مرة أخرى حتى تتجانس جميعها.
- يمكنك الآن خلط مكونات الدقيق مع مكونات الزبدة والبيض.
- اخلطي كل المكونات بشكل تدريجي، مع العجن اليدوي.
- أعجني كل المكونات حتى تصبح عجينة طرية متماسكة يمكن تشكيلها.
- اتركي العجينة حتى ترتاح لمدة نصف ساعة.
- افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق.
- ثم قومي بتقطيعها بالاشكال المناسبة سواء دائرية أو طولية حسب الرغبة.
- أحضري صاج خاص بالفرن، ثم أضيفي بداخله ورق الزبدة.
- رصي به قطع البسكويت التي تم تجهيزها.
- ادخلي الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ وذلك لمدة عشرة دقائق.
- أخرجي البسكويت وغطيه مباشرًة، ويتم تناوله بعد أن يبرد بألف هنا وشفا.
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