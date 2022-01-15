أعملي بسكويت الكاكاو المقرمش الدايب بمقادير غير مكلفة ب3 مكونات فقط وفي 5 دقائق بسهولة

بسكوت الكاكاو هو من أكثر الأنواع التي يحبها الجميع، فهو له طعم قد يختلف تمامًا عن البسكوت السادة، ويعتبر من الحلويات المميزة، التي يمكن تناولها خلال اليوم في أي وقت، كما أنه بحبو الاطفال، ويتكون من مواد صحية طبيعية لا يوجد منها أي قلق، ولذلك فمن الأفضل القيام بتحضيره في المنزل، فهو غير مكلف في إعداده، ولا حتى يحتاج إلى أي مجهود، وسوف يستمتع به كل أفراد الأسرة.

طريقة تحضير بسكوت الكاكاو

يمكن لكل ام الاستغناء عن شراء بسكوت الكاكاو المميز من المحلات، والقيام بتجهيزه في المنزل بخطوات بسيطة، ويصبح أمن بشكل أفضل على صحة الأسرة وطريقة تحضيره كالآتي:

المكونات

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

نص كوب من الكاكاو الخام.

كوب واحد من السكر البودرة.

بيضة واحدة بدرجة الغرفة.

ثلاث ملاعق من الزبدة الذائبة.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

خمس ملاعق من اللبن الحليب.

رشة فانيليا.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض

طريقة تحضير بسكوت الكاكاو