أسرار عمل الكبسة السعودي في البيت خطوة بخطوة مش هتبطلي تعمليها

طريقة عمل الكبسة السعودي، توجد الكثير من الأكلات التي يفضلها الكثير من الأشخاص على الرغم من أنها تكون تابعة لبلاد أخرى، ومن هذه الأكلات الكبسة السعودي حيث أنها من الأكلات المشهورة في السعودية ولكنها مشهورة أيضاً ويقوم بتجهيزها الكثير من الأشخاص من خارج السعودية، حيث أنها من الأكلات التي تتميز بطعمها ومذاقها الشهي الذي ينال إعجاب كل من يتذوقه، وسوف نوضح في هذا المقال طريقة عمل الكبسة السعودي.

أسرار عمل الكبسة السعودي في البيت

لتحضير الكبسة السعودي في المنزل يجب تجهيز وتحضير المكونات التالية واتباع هذه الخطوات:

مكونات عمل الكبسة السعودي

أربع أكواب من الأرز البسمتي ويتم نقعه لمدة 15 دقيقة.

¼ كوب زيت.

كيلو من لحم الضأن.

2 حبة من الفلفل الأخضر الحار.

ملعقة بشر قشر ليمون صغيرة.

ثلاث حبات من البصل المفروم.

ثلاث حبات من الجزر المبشور.

¾ كوب صلصة طماطم.

ملعقة كمون كبيرة.

ملعقة قرفة بودرة كبيرة.

½ ملعقة كركم كبيرة.

½ ملعقة هيل مطحون.

ملعقة ملح كبيرة.

½ ملعقة زنجبيل مطحون كبيرة.

ملعقتين كبيرة فلفل أسود.

ملعقتين كبيرتين قرنفل مطحون.

طريقة تحضير الكبسة السعودي