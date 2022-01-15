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عمر شويل - جدة أسرار عمل الكبسة السعودي في البيت خطوة بخطوة مش هتبطلي تعمليها - ثقفني
طريقة عمل الكبسة السعودي، توجد الكثير من الأكلات التي يفضلها الكثير من الأشخاص على الرغم من أنها تكون تابعة لبلاد أخرى، ومن هذه الأكلات الكبسة السعودي حيث أنها من الأكلات المشهورة في السعودية ولكنها مشهورة أيضاً ويقوم بتجهيزها الكثير من الأشخاص من خارج السعودية، حيث أنها من الأكلات التي تتميز بطعمها ومذاقها الشهي الذي ينال إعجاب كل من يتذوقه، وسوف نوضح في هذا المقال طريقة عمل الكبسة السعودي.
أسرار عمل الكبسة السعودي في البيت
لتحضير الكبسة السعودي في المنزل يجب تجهيز وتحضير المكونات التالية واتباع هذه الخطوات:
مكونات عمل الكبسة السعودي
- أربع أكواب من الأرز البسمتي ويتم نقعه لمدة 15 دقيقة.
- ¼ كوب زيت.
- كيلو من لحم الضأن.
- 2 حبة من الفلفل الأخضر الحار.
- ملعقة بشر قشر ليمون صغيرة.
- ثلاث حبات من البصل المفروم.
- ثلاث حبات من الجزر المبشور.
- ¾ كوب صلصة طماطم.
- ملعقة كمون كبيرة.
- ملعقة قرفة بودرة كبيرة.
- ½ ملعقة كركم كبيرة.
- ½ ملعقة هيل مطحون.
- ملعقة ملح كبيرة.
- ½ ملعقة زنجبيل مطحون كبيرة.
- ملعقتين كبيرة فلفل أسود.
- ملعقتين كبيرتين قرنفل مطحون.
طريقة تحضير الكبسة السعودي
- في البداية نقوم بوضع كل البهارات مع بعضها البعض ومزجها جيداً.
- في إناء أو حلة نقوم بوضع الزيت بها ونتركه حتى يصبح ساخناً وبعدها نضع البصل عليه و نشوحه جيداً حتى يصبح باللون الأصفر.
- بعد ذلك نقوم بإضافة قطع اللحم إلى البصل ونقوم بتقلِيبهم سوياً حتى يتحول اللحم إلى اللون البني.
- نقوم بوضع البصل المبشور وصلصة الطماطم وبشر الليمون و نمزجهم جيداً، ونقوم بوضع ملعقة من خليط البهارات الذي قمنا بتحضيره وتقليب كل المكونات مع بعضها البعض.
- بعد ذلك تقوم بوضع كمية مناسبة من الماء ونترك اللحم حتى ينضج تماماً، وعند النضج نقوم بإضافة الملح.
- بعد نضج اللحمة نقوم بتصفية الأرز من الماء وإضافته إلى اللحم، ويمكن تزويد كمية أخرى من الماء الساخن في هذه المرحلة إذا كان الأرز بحاجة لذلك.
- نقوم بتهدئة النار بعد أن يتشرب الأرز الماء ونتركه حتى ينضج تماماً.
- بعد ذلك يتم سحب المكونات في طبق التقديم وتكون جاهزة للتقديم.
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