اعملي صدور الدجاج المشوية الصحية بأحلى تتبيلة للمشويات على طريقة أشهر المطاعم

صدور الدجاج المشوية الصحية، يعرف الدجاج بطعمه الشهي كما أنه يدخل مع أصناف كثيرة من الأكل ويقدم بأكثر من طريقة، ولهذا نجد الكثير منا يأكل الدجاج كثيراً ولا يمل والسبب في ذلك هو تحضيره بطرق متنوعة تجعل من يأكله لا يمل منه، كما أن الدجاج فوائد عديدة، ويوجد فئة من الناس يفضلون أكل صدور الدجاج فقط ولا يأكلون الأوراك، حيث الصدر يعد أخف كثيرا من الورك كما أن نسبة الدهون به قليلة، ونستطيع صنع صدر الدجاج بأكثر من طريقة مختلفة، وتتبيلها بطريقة مختلفة، ومن السطور التالية سنعرض طريقة تحضير صدر الدجاج بألذ تتبيلة.

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طريقة تتبيل صدور الدجاج للشوي

نستطيع تحضير صدر الدجاج بطرق كثيرة لذيذة وشهية، حيث تتبيله بالتوابل المختلفة تزيد من لذة الطعم، وسنشرح معكم طريقة تتبيل الدجاج بطريقة ستنال حب الجميع لها.

المكونات:

صدور دجاج حوالي كيلو ومقطع إلى شرائح.

ربع كوب من عصير الليمون بدون أي إضافات له.

خمس فصوص من الثوم المفروم.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة من الكمون.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير صدور الدجاج المتبلة والمشوية