نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي صدور الدجاج المشوية الصحية بأحلى تتبيلة للمشويات على طريقة أشهر المطاعم في المقال التالي
صدور الدجاج المشوية الصحية، يعرف الدجاج بطعمه الشهي كما أنه يدخل مع أصناف كثيرة من الأكل ويقدم بأكثر من طريقة، ولهذا نجد الكثير منا يأكل الدجاج كثيراً ولا يمل والسبب في ذلك هو تحضيره بطرق متنوعة تجعل من يأكله لا يمل منه، كما أن الدجاج فوائد عديدة، ويوجد فئة من الناس يفضلون أكل صدور الدجاج فقط ولا يأكلون الأوراك، حيث الصدر يعد أخف كثيرا من الورك كما أن نسبة الدهون به قليلة، ونستطيع صنع صدر الدجاج بأكثر من طريقة مختلفة، وتتبيلها بطريقة مختلفة، ومن السطور التالية سنعرض طريقة تحضير صدر الدجاج بألذ تتبيلة.
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طريقة تتبيل صدور الدجاج للشوي
نستطيع تحضير صدر الدجاج بطرق كثيرة لذيذة وشهية، حيث تتبيله بالتوابل المختلفة تزيد من لذة الطعم، وسنشرح معكم طريقة تتبيل الدجاج بطريقة ستنال حب الجميع لها.
المكونات:
- صدور دجاج حوالي كيلو ومقطع إلى شرائح.
- ربع كوب من عصير الليمون بدون أي إضافات له.
- خمس فصوص من الثوم المفروم.
- ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة من الكمون.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
طريقة تحضير صدور الدجاج المتبلة والمشوية
- اجلبي صدور الدجاج وتأكدي من خلوه من أي عظام.
- قطعي الصدر إلى شرائح ويجب أن لا تكون رقيقة.
- بعد ذلك شرطي كل شريحة بواسطة السكين.
- في إناء قومي بوضع فيه عصير الليمون ومعه زيت الزيتون.
- اخلطي المكونين معاً جيدا حتى يختلطا.
- ومن ثم ضعي البهارات المذكورة ومعها الثوم المفروم وقلبي كل هذا معا بشكل جيد.
- ومن ثم احضري شرائح الدجاج وضعيها في التتبيلة وادخلي التتبيلة في الشرائح التي صنعتها وغطي الشرائح بالكامل بالتتبيلة.
- قومي بتغطية الإناء وضعيه في الثلاجة.
- انتظري لمدة ثلاث ساعات لا أقل من ذلك، وذلك حتى تأخذ صدور الدجاج طعم التتبيلة.
- جهزي الشواية المتوفرة أو فرن البوتاجاز.
- ضعي شرائح الدجاج على الشبكة وقلبيها من حين لآخر حتى تنضج وتصبح ذهبية.
- بعد أن تنضج يمكنك تقديمها كما تشائين.
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