خلطة دجاج كنتاكي السحرية المقرمشة وأسرار التوابل المستخدمة للقرمشة الجبارة والطعم اللذيذ

خلطة دجاج كنتاكي السحرية ولا أروع، جميع ربات المنزل يبحثن عن سر تتبيلة كنتاكي، حيث دجاج كنتاكي هو أحد الوجبات السريعة التي يتناولها معظمنا يوميا، فهي تكون عبارة عن دجاج نتبل بتتبيلة كنتاكي ومقلي ومقرمش، ومن خلال موقعنا سنعطيكم خلطة كنتاكي السحرية اللذيذة، حيث جميع مقاديرها سهلة ومتوفرة في المنزل، وإذا قومتي بتجريب هذه الطريقة ستنال إعجابك وستعديها دائماً، فتحضير الطعام في المنزل أفضل بكثير من شرائه جاهزاً ولا نعلم كيف تم تحضيره، حيث كل أم تحرص على صحة أطفالها وعائلتها، ولمعرفة الخلطة السحرية لدجاج كنتاكي تابعونا!.

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خلطة دجاج كنتاكي السحرية

حضريها في المنزل وابهري عائلتك وكل من يتذوقها سيطلبها منك دائماً، وإليك المكونات:

دجاجة مقسمة إلى ثمانية قطع.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

كوبين من الحليب.

ثلاث ملاعق ملح.

كوب زبادي.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

عصير ليمونة.

ملعقتين خل.

اثنين مرقة دجاج.

بهارات دجاج.

ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة قرفة.

خطوات تحضير دجاج كنتاكي المقرمش

حضريها في المنزل ونولي إعجاب كل من يتذوقها، فهذه الوجبة من أكثر الوجبات التي يبحث عنها الكثير على جوجل: