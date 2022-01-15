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عمر شويل - جدة ألذ صينية كنافة بالمانجو ممكن تعمليها طريقة عمل الكنافة بالمانجو زي المحلات بطعم حكاية - ثقفني
لا يوجد أحد منا لا يحب الكنافة فهي من أهم الحلويات الشرقية المتعارف عليها في جميع البلاد العربية، والتي اعتدنا على تقديمها بشكل أكبر في شهر رمضان الكريم، وأصبح يوجد العديد من الطرق المختلفة في تقديم الكنافة، وأكثر من شكل ايضًا، ولكن من أهم الطرق التي اشتهرت بشكل كبير، وجعلت الكنافة طعم مختلف تمامًا هي الكنافة بالمانجة الطبيعية، لذلك أصبح يبحث عن طريقة تحضيرها بهذه الطريقة الكثير من الناس.
طريقة تحضير الكنافة بالمانجة بخطوات بسيطة
لا داعي لشراء الكنافة بالمانجة من المحلات، فيمكنك إعدادها بكل سهولة في المنزل، وذلك بخطوات بسيطة وهي كالآتي:
مكونات الكنافة
- كيلو من الكنافة.
- كوب من السمن الذائبة.
- كوب من السكر الناعم.
- مكعبات من المانجة حسب الكمية المناسبة.
- كوبين من الشربات الثقيل.
مكونات كريمة الكنافة
- خمس ملاعق كبار من الكريمة الطبيعية.
- أربع ملاعق من الدقيق.
- كوب من اللبن الحليب.
- بيضة واحدة.
- كوب من السكر.
طريقة تجهيز الكريمة
- احضري الخلاط الكهربائي.
- أضيفي بداخله كل مكونات الكريمة.
- اخلطي المكونات مع بعض جيدًا حتى يتم التجانس بين كل المكونات.
- ضعي المكونات في وعاء مناسب الحجم.
- ارفعي الوعاء على نار منخفضة.
- استمري في التقليب حتى يتغير قوام الكريمة ويصبح كثيف وثقيل.
طريقة تحضير الكنافة بالمانجة
- احضري وعاء كبير وأضيفي به الكنافة، وقومي بتقطيعها قطع صغيرة جدًا.
- قومي بإضافة السمن إليها واخلطيها بها جيدًا حتى تتشبع الكنافة بالكامل بها.
- احضري صينيتين بنفس الحجم والارتفاع من الحواف.
- ضعي في كل واحدة نصف كمية الكنافة، وزعي الكنافة جيدًا، وقومي بالضغط عليها جيدًا.
- أدخلي الصينيتين إلى الفرن.
- اتركيها حتى يتغير لونهم بالكامل الى الذهبي المميز.
- اخرجي الصنيتين من الفرن، ثم أحضري طبق كبير الذي سوف يتم التقديم فيه.
- أضيفي اول طبقة من الكنافة، ثم أضيفي إليه كوب من الشربات، و وزعيه بشكل كامل.
- أضيفي بعد ذلك طبقة من الكريمة الذي تم تحضيرها، ثم أضيفي نصف كمية قطع المانجة.
- أضيفي الطبقة الثانية بعد ذلك من الكنافة وهكذا أضيفي الشربات و وزعيه، ثم الكريمة بشكل متساوي، ثم أضيفي الكريمة وقطع المانجة.
- ادخلي الطبق في الثلاجة لمدة ساعتين او اكثر، ثم تقطع وتقدم بألف هنا وشفا.
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