نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البيف البرجر المنزلي.. اصنعيه بمكونات بيتي آمنة وصحية أفضل ألف مرة من مطاعم الوجبات السريعة في المقال التالي
طريقة عمل البيف البرجر المنزلي، يعد البرجر واحد من الوجبات السريعة التي يحبها الكثيرين، ولكن من الخارج فقط اعتقادًا منهم أن طريقة عملها في البيت لا تتشابه مع الخارج على الإطلاق، هذا الحديث عار تمام من الصحة، حيث يمكن البدء في صناعة أشهى شرائح البرجر في البيت ببضعة خطوات بسيطة، كل ما عليك هو اتباع الخطوات القادمة التي تعتبر سهلة للغاية ويتشابه مع ما يقدمه ماكدونالدز.
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طريقة عمل البيف برجر مثل المطاعم في المنزل
صناعة البرجر بخطوات بسيطة لا يحتاج إلى وقت، وتأتي مكوناته هكذا:
- كيلو من اللحم المفروم الناعم.
- بهارات البرجر الجاهزة.
- بصل مبشور.
- فلفل أسود مطحون.
- ربع كوب من فول الصويا.
- جوزة الطيب المبشورة بكمية بسيطة.
- رشة من الشرطة.
- ملح حسب الرغبة.
خطوات عمل بيف برجر المطاعم
تأتي أهم الخطوات التي من الضروري تنفيذها بهذا الشكل:
- علينا وضع اللحم بداخل وعاء عميق مع البصل وتقليب كل منهما معا.
- علينا الآن وضع التوابل على اللحم وكذلك الملح ومن ثم تقليبهم جيداً للحصول على خليط.
- الآن يمكننا تقسيم اللحم إلى قطع دائرية التي تتشابه مع البرجر.
- عند تشميعه يسهل تشكيله إلى القطع الدائرية بشكل أسرع.
- وهناك بعض النصائح التي من الضروري العمل بها مثل وضع البرجر في الثلاجة يساعده ذلك في الشكوى أسرع.
- يلزم أن يكون قليل الدهن عن أي شيء آخر.
- كما يفضل عمد عمله أن تكون درجة الحرارة عالية وذلك ليتم طهيه ويصبح من الخارج مقرمش ويظل من الداخل بشكله الطبيعي الطري.
- عند اختيار نوع من اللحم علينا اختيار لحم بقرى فهو الأفضل في صناعة البرجر.
- نقوم بطهيه ثم نضعه بجانب عدة مكونات من الأرز أو الخبز وبألف هنا.
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