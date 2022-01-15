طريقة عمل البيف البرجر المنزلي.. اصنعيه بمكونات بيتي آمنة وصحية أفضل ألف مرة من مطاعم الوجبات السريعة

طريقة عمل البيف البرجر المنزلي، يعد البرجر واحد من الوجبات السريعة التي يحبها الكثيرين، ولكن من الخارج فقط اعتقادًا منهم أن طريقة عملها في البيت لا تتشابه مع الخارج على الإطلاق، هذا الحديث عار تمام من الصحة، حيث يمكن البدء في صناعة أشهى شرائح البرجر في البيت ببضعة خطوات بسيطة، كل ما عليك هو اتباع الخطوات القادمة التي تعتبر سهلة للغاية ويتشابه مع ما يقدمه ماكدونالدز.

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طريقة عمل البيف برجر مثل المطاعم في المنزل

صناعة البرجر بخطوات بسيطة لا يحتاج إلى وقت، وتأتي مكوناته هكذا:

كيلو من اللحم المفروم الناعم.

بهارات البرجر الجاهزة.

بصل مبشور.

فلفل أسود مطحون.

ربع كوب من فول الصويا.

جوزة الطيب المبشورة بكمية بسيطة.

رشة من الشرطة.

ملح حسب الرغبة.

خطوات عمل بيف برجر المطاعم

تأتي أهم الخطوات التي من الضروري تنفيذها بهذا الشكل: