قنبلة التفتيج الجبارة...كريم الشبه والنشا لتفتيح الوجه والاماكن الداكنه في الجسم كريم سحري نتيجة روعه من أول أسبوع

كريم الشبه والنشا لتفتيح الوجه والاماكن الداكنه، الشبة مثل الملح في الشكل ولها فوائد وفاعلية كبيرة في تبيض البشرة، ويتم إدخالة في كثير من مستحضرات التجميل، تحتوي على الألمنيوم. والبوتاسيوم والفوسفات، النشا عامل اساسى في التفتيح لاحتوائه على مواد تعمل باحترافية على تبيض البشرة.

كريم الشبه والنشا لتفتيح الوجه والاماكن الداكنه

سوف نقدم لكم كريم الشبا السحري لتفتيح الاماكن الداكنه

مكونات كريم النشا لتفتيح الوجه

ملعقة كبيرة من الجلسرين ذو اللون الأحمر.

ملعقتين صغيرتين من الشبة.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقتين صغيرتين من النشا.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

طريقة تحضير واستخدام كريم النشا لتفتيح الجسم

في إناء صغير نضع ملعقة عصير الليمون، نضيف النشا مع التقليب.

ثم نضيف ملعقتى الشبة مع الاستمرار في التقليب.

نضيف الجلسرين وملعقة ماء الزهر ونخلط المزيج حتى يثقل قوامه.

نقوم بتنظيف المنطقة المراد تفتيحها من البشرة ، نضع المزيج ونفرك فى حركات دائرية.

، نضع المزيج ونفرك فى حركات دائرية. نتركه لمدة 10 دقائق، ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر

نقوم بتطبيق الوصفة كل يوم لمدة شهر على البشرة لضمان الحصول على نتيجة مرضية.

طريقة عمل كريم الشبه والنشا لتفتيح الجسم

وف نقدم لكم طريقة اخري لعمل كريم لشبه لتفتيح الجسم

مكونات عمل كريم الشبه لتفتيح الجسم

ملعقتين صغيرتين من الشبة البودرة.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

وملعقة كبيرة فازلين.

ملعقتين صغيرتين من النشا.

ملعقة صغيرة زيت ورد.

طريقة تحضير واستخدام النشا لتبيض الجسم

في طبق بلاستيكى نقوم بوضع ملعقتين النشا والشبة وملعقة ماء الزهر ونخلط جيدا.

نقوم بأضافة ملعقة الفازلين وزيت الورد ونستمر في التقليب، حتى يصبح لدينا مزيج متجانس.

نقوم بتنظيف البشرة جيدا قبل استخدام الوصفة، نضع الخليط علي المنطقة المراد تفتيحها وننتظر طوال الليل ويغسل صباحا بالماء العادي.

ونقوم بتطبيق الكريم على البشرة كل يوم.

يمكن استخدام الوصفة في أي منطقة في الجسم.

اسهل طريقة لتحضير كريم الشبة لتفتيح الجسم

يعتبر هذا الكريم فعال في تفتيح الوجه والجسم

مكونات كريم الشبه لتفتيح الجسم

ملعقة كبيرة من الشبة البودر.

ملعقتين صغيرتين من النشا.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ملعقة ماء زهر.

طريقة تحضير واستخدام النشا لتبيض الجسم