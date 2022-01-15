لعشاق الشكولاتة طريقة عمل النوتيلا بمكونات بسيطة لنتيجة مضمونة ١٠٠٪ مش هتشتري من برا تاني

تعتبر شكولاتة النوتيلا من الحلويات الموجودة في جميع أنحاء العالم، والتي ترغب جميع ربات البيوت في تحضيرها في المنزل بكل سهولة فهي من الوصفات التي يمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة حيث تحتوي على مجموعة من المكونات السهلة والمتوفرة في مطبخك ايضا فهي ليست باهظة الثمن مقارنة بشرائها من الخارج، كما يمكنكم تحضيرها بكل سهولة بدلا من شرائها من الخارج بتكاليف مادية قاعدة فهي غالية الثمن في المحلات سوف نقدم لكم خلال السطور القادمة طريقة عمل النوتيلا في المنزل بكل سهولة في المنزل كما تعتبر من الوصفات التي لا نحتاج إلى مجهود كبير تابعوا معانا.

المقادير المطلوبة لعمل النوتيلا

كوب من البندق.

معلقتان كبيرتان من الزيت النباتي أو زيت الذرة حسب المتوفر

معلقة كبيرة من الكاكاو البودرة.

نصف معلقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

نصف معلقة صغيرة من الملح ويتم إضافته حسب الرغبة.

450 غراماً من الشوكولاتة السادة أو الشوكولاتة بالحليب -حسب الرغبة.

طريقة تحضير النوتيلا في المنزل

يمكنكم تحضير النوتيلا في المنزل بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية: