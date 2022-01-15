نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق الشكولاتة طريقة عمل النوتيلا بمكونات بسيطة لنتيجة مضمونة ١٠٠٪ مش هتشتري من برا تاني في المقال التالي
تعتبر شكولاتة النوتيلا من الحلويات الموجودة في جميع أنحاء العالم، والتي ترغب جميع ربات البيوت في تحضيرها في المنزل بكل سهولة فهي من الوصفات التي يمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة حيث تحتوي على مجموعة من المكونات السهلة والمتوفرة في مطبخك ايضا فهي ليست باهظة الثمن مقارنة بشرائها من الخارج، كما يمكنكم تحضيرها بكل سهولة بدلا من شرائها من الخارج بتكاليف مادية قاعدة فهي غالية الثمن في المحلات سوف نقدم لكم خلال السطور القادمة طريقة عمل النوتيلا في المنزل بكل سهولة في المنزل كما تعتبر من الوصفات التي لا نحتاج إلى مجهود كبير تابعوا معانا.
المقادير المطلوبة لعمل النوتيلا
- كوب من البندق.
- معلقتان كبيرتان من الزيت النباتي أو زيت الذرة حسب المتوفر
- معلقة كبيرة من الكاكاو البودرة.
- نصف معلقة صغيرة من الفانيلا السائلة.
- نصف معلقة صغيرة من الملح ويتم إضافته حسب الرغبة.
- 450 غراماً من الشوكولاتة السادة أو الشوكولاتة بالحليب -حسب الرغبة.
طريقة تحضير النوتيلا في المنزل
يمكنكم تحضير النوتيلا في المنزل بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:
- اولا يتم تسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- ثانيا يتم وضع البندق في مقلاة ويتم فصل الفتات ويتم تقسيمها جيدا في المقلاة في طبقة واحدة ويجب عدم تكدس البندق في طبقات فوق بعضها البعض حتى ينضج كل شئ بالتساوي.
- ثم يتم وضع الصينية في الفرن لمدة ١٢ دقيقة حتى تنضج البندق.
- ثم يتم إخراج الصينية من الفرن ويتم وضع البندق على منصفة نظيفة ثم يتم تغطيتها بطرف المنشفة وافركيها جيدا حتى تنفجر البطاقة البنية الرقيقة المحيطة بكل قشور البندق ويجب تركها جانبا لتبرد.
- يتم تذويب الشكولاتة في حمام مائي على نار خفيفة وينم التقليب باستمرار حتى يصبح المزيج طري ثم يتم رفع الشكولاتة من على النار ونتركها تبرد.
- ثم يتم إصابة البندق إلى الخلاط الكهربائي ثم يتم سحق البندق ويتم إضافة الملح والزيت والسكر البودرة ومسحوق الكاكاو والفانيليا السائلة ويتم تشغيل الخلاط حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها.
- ثم يتم إضافة الشكولاتة المذابة إلى الخليط حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها.
- ثم يتم وضع الشكولاتة في برطمان ونتركها تبرد تماما.
- ثم يتم وضعها في الثلاجة لبعض الوقت.
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