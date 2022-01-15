طريقة عمل خبز الصاج.. أسرع وصفة خبز في بيتك وفي المقلاة بدون فرن واستمتعي برائحة الخبيز الشهية مع الطعم الرائع

طريقة عمل خبز الصاج في المنزل، خبز الصاج من أشهر أنواع المخبوزات الموجودة في العديد من الدول العربية وغالبا يوجد الكثير من الناس الذي يرغبون دائما في تناولها كما يمكنكم اعداد خبز الصاج بالعديد من الحشوات المختلفة كما يمكنكم عمل هذا الخبز في العديد من الشطائر المختلفة وحجم هذا الرغيف يكون متوسط مقارنة بباقي انواع الخبز الأخري كما سنقدم لكم اليوم خلال هذا المقال طريقة عمل خبز الصاج بكل سهولة في المنازل دون استهلاك الكثير من الوقت وبدون فرن أو خميرة أيضا تابعوا معانا خلال السطور القادمة.

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مكون إعداد خبر الصاج بدون خميرة أو فرن

من المعروف أن يتم صناعة خبز الصاج داخل الفرن الخاص كما إضافة الخميرة ايضا التي تجعل العجين يحتاج لبعض الوقت حتى ينضج تماما لذلك في هذه الطريقة لن ننتظر الكثير من الوقت كما يمكنكم صنع خبز الصاج في وقت سريع، كما يمكنكم اعداد خبز الصاج من خلال المكونات الآتية:

ثلاث أكواب كبيرة من الدقيق.

كوب كبير من الماء المغلي.

ملعقة ملح كبيرة.

٢ ملاعق من الزيت النباتي.

طريقة تحضير خبز الصاج بدون خميرة أو فرن

يمكنكم اعداد خبز الصاج بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية: