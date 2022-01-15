لوجه مشرق ولامع.. اليكي كريم جونسون والنشا لبشرة بيضاء ومشدودة دائماً

طريقة عمل كريم جونسون والنشا، تسعى كل الفتيات إلى الحصول على إشراقه وإطلالة مميزة خاصة عند التحضير للذهاب إلى أي مناسبة للوصول إلى التفتيح السريع فى أقل وقت ممكن، ويعد كريم جونسون والنشا من أقوى وأسرع الوصفات الطبيعية التي تمنح التفتيح السريع والترطيب المطلوب بملمس ناعم كالأطفال، كما أن النشا يساعد فى التخلص من الكثير من مشاكل البشرة حيث يعمل على تقليل الحبوب والالتهابات وإزالة خلايا الجلد الميت وتوحيد لون البشرة ويحمى الوجه من الاسمرار والالتهابات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس الضارة، فإليك طريقة عمل كريم جونسون والنشا للتمتع بحيوية ونضارة لم تريها من قبل.

وصفة كريم جونسون للتفتيح السريع

المكونات:

– ملعقة كريم جونسون.

– ملعقة نشا ذرة.

– ملعقة لبن بودر.

– ملعقة عسل نحل.

خطوات تحضير كريم ميبو والنشا

نحضر وعاء نمزج فيه جميع المكونات ونخلطهم جيدا حتى تتجانس جميعها مع بعضها.

افردي الكريم على الأماكن التي تريدين تفتيحها واتركيه لمدة نصف ساعة.

اشطفي وجهك بالماء الدافئ أولا ثم البارد ثم جففيه بمنشفة نظيفة.

يمكنك أن تحتفظي بالخليط داخل الثلاجة للاستخدام اليومي.

وصفة كريم جونسون والنشا وماء الورد

المكونات

– ملعقة كبيرة من كريم جونسون ذو اللون الوردي.

– ملعقة كبيرة ماء ورد.

– 2 ملعقة نشا ذرة.

خطوات عمل كريم التبييض



احضري وعاء ضعي به النشا وماء الورد واخلطيهم جيدا حتى يذوب النشا تماما مع ماء الورد ونضمن عدم وجود تكتل بالخليط.

أضيفي كريم جونسون إلى المكونات وامزجيها جميعا.

عند الاستخدام وزعى طبقة من الخليط على البشرة مع عمل مساج خفيف بحركات دائرية.

اتركي الخليط لمدة حوالى عشر دقائق ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر.

يمكنك الاحتفاظ بالوصفة بداخل الثلاجة فى علبة نظيفة وتصبح صالحة لمدة 10 أيام.

تكرر الوصفة يوميا للحصول على التفتيح السريع وأفضل النتائج.

يفضل بعد وضع الكريم على المنطقة المراد تفتيحها أن تقومي بوضع طبقة من الاسترتش لسرعة امتصاص البشرة للكريم.

وبهذا نكون قد قدمنا إليكم أفضل الوصفات الطبيعية الفعالة في تفتيح البشرة بسرعة فائقة وباستخدام كريمات من الصيدلية مع دمجها مع بعض المكونات الطبيعية لتعطي نتائج مذهلة من الاستخدام الأول لها.