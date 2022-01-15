مكونان في منتهى العجب لخلطة محشي الكرنب.. أنجح طريقة لعمل المحشي وخلطته الجبارة بالإضافات السرية

أنجح طريقة لعمل المحشي وخلطته الجبارة بالإضافات السرية، تهتم كثير من ربات البيوت بمعرفة أهم تركات الحصول على محشي بخلطة لذيذة، وخصوصا ربات البيوت الجديدات في المطبخ، فالمحشي هو من أكثر الوجبات التي تصنع في فصل الشتاء خصيصاً لإعطائه الشعور بالدفء، كما أنه يكثر تحضيره في شهر رمضان، وطريقة تحضير المحشي متشابهة ولكن الاختلاف يكون في الخلطة فهي التي تعطي للمحشي طعم مختلف وتميزه فكل سيدة ولها طريقة تحضير، واليوم سنعد سويا أسهل وأسرع طريقة لإعداد المحشي.

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أسهل طريقة لصنع محشي الكرنب

تتميز كل ربة منزل بطريقة تحضيرها لنحشي الكرنب، بل وتظن أن السر في هذه الخلطة اللذيذة هو من أهم الأسرار التي لا يجب أن يعلمها غير لتحافظ على تميزها، فمحشي الكرنب له أكثر من طريقة لإعداده، وسنشرح اليوم أحسن وأبسط الطرق:

المكونات:

ثمرة كرنب واحدة ذات حجم متوسط.

نصف كوب من الكزبرة الخضرة المفرومة.

ونصف كوب من الشبت المفروم.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

أربع ثمرات من البصل المبشور.

كيلو من الطماطم المعصورة.

كوبان من الأرز المصري.

ملح وفلفل أسود وكمون والسبع بهارات.

زيت نباتي.

السر هنا هو وضع ملعقة سكر مع صلصة الطماطم و ملعقة من البن مع بهارات المحشي.

محشي الكرنب بطريقة سهلة