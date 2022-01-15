طريقة عمل الفطائر بالموز والبيض بطعم خيالي وفوائد صحية لا حصر لها

طريقة عمل الفطائر بالموز والبيض، من الجدير بالذكر أن تواجد الموز في المنزل لعدة أيام قد يتسبب ذلك في تحول لون الموز إلى الأسود نتيجة، لذلك تقوم جميع الأمهات بالتخلص منه على الفور ولكن هذا التصرف خطأ بصورة كبيرة لأنه يمكنكم الاستفادة من الموز في عمل العديد من الفطائر الصغيرة التي تكون محلاة باستخدام البيض والقليل من الدقيق فقط لذلك يمكنكم استغلال الموز في عمل العديد من الحلويات المختلفة بطعم رائع لن يتوقعه أحد وذات يكون قد تم استغلال الموز في الوقت ذاته تابعوا معانا خلال السطور القادمة كافة التفاصيل.

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مقادير فطائر الموز والبيض

2 حبة موز ويفضل أن يكون ناضج.

2 بيضة.

ملعقة دقيق.

القليل من البيكينج بودر.

كيس فانيليا.

طريقة عمل الفطائر بالموز

في البداية يجب عليكم تقطيع الموز في طبق عميق. ثم يتم هرس الموز بشكل جيد حتى يسهل علينا استخدامه. ثم يتم خفق البيض في طبق واسع ويتم خلطه بشكل جيد مع الفانيليا. يتم وضع البيض مع الموز ويتم إضافة الدقيق والبيكنج بودر عدة مرات. ثم يجب عليكم مزج جميع المكونات عن طريق التقليب عدة مرات بشكل متتالي. ثم يتم وضع الزيت في مقلاة على النار حتى تصبح ساخنة يتم وضع الفطائر عليها. عند وضع الفطائر يمكنكم تقسيمها إلى عدة أحجام صغيرة او يتم وضعها مرة واحدة. حتى تصبح ذات لون ذهبي تقدم بعد ذلك إلى العائلة وبالهنا والشفا.

فوائد تناول البيض للصحة والجسم

عند استخدام البيض في عمل العديد من الفطائر يحصل الجسم على العديد من الفوائد المختلفة ومن بينها: