نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف عل سر قرمشة بلح الشام بكل تكاته والحصول على طعم لذيذ وجميل في المقال التالي
يعتبر بلح الشام من الحلويات المشهورة بصورة كبيرة للغاية والتي يفضلها العديد من الأشخاص سواء كانوا كبار أو صغار كما تعتبر من أشهر الحلويات الشرقية المنتشرة على نطاق واسع للغاية ويتم تحضير هذه الحلوي في العديد من البلاد المختلفة بسبب طعمها اللذيذ لذلك ترغب العديد من ربات البيوت من معرفة الطريقة التي يمكن صنع بلح الشام من خلالها ولكن مثل المحلات لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة عمل بلح الشام بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير والخطوات السهلة للغاية تابعوا معانا.
المقادير المطلوبة لعمل بلح الشام
يمكنكم تحضير بلح الشام بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:
- كوب دقيق.
- كاس من الماء.
- 1/4 كوب زيت.
- 3 بيضات.
- ملعقة صغيرة من النشا.
- كيس من الفانيليا.
- قليل من الملح.
- قطر (شربات).
طريقة عمل القطر
- 2 كوب سكر.
- 2 كوب ماء.
- وحوالي عصير نصف ليمونة.
- كما أنه لا بد من إضافة كيس من الفانيليا.
طريقة تحضير بلح الشام
يمكنكم تحضير بلح الشام بكل سهولة من المنزل من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة الآتية:
- في البداية نقوم في وعاء عميق يتم وضع الماء والزيت فيهم حتى يغلي تماما.
- ثم عند ما يغلي الماء والزيت فوق النار ويتم إضافة الدقيق والنشا والفانيليا في نفس الوقت مع التحريك باستمرار حتى تتماسك العجينة.
- ثم يتم رفع العجينة من على النار ويتم المزج جيدا ثم نتركها تبرد قليلا.
- ثم يتم إضافة البيض تدريجيا وبعد إضافة كل بيضة يتم التقليب جيدا.
- ثم نضع العجينة في قمع الحلوي حتى يتم تشكيل بلح الشام ونضعها في الزيت الساخن
- حيث أنه ثم نتركها حتى تتحول إلى اللون البني الذهبي ثم يتم غمسها في شراب بارد.
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