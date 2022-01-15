تعرف عل سر قرمشة بلح الشام بكل تكاته والحصول على طعم لذيذ وجميل

يعتبر بلح الشام من الحلويات المشهورة بصورة كبيرة للغاية والتي يفضلها العديد من الأشخاص سواء كانوا كبار أو صغار كما تعتبر من أشهر الحلويات الشرقية المنتشرة على نطاق واسع للغاية ويتم تحضير هذه الحلوي في العديد من البلاد المختلفة بسبب طعمها اللذيذ لذلك ترغب العديد من ربات البيوت من معرفة الطريقة التي يمكن صنع بلح الشام من خلالها ولكن مثل المحلات لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة عمل بلح الشام بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير والخطوات السهلة للغاية تابعوا معانا.

المقادير المطلوبة لعمل بلح الشام

يمكنكم تحضير بلح الشام بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:

كوب دقيق.

كاس من الماء.

1/4 كوب زيت.

3 بيضات.

ملعقة صغيرة من النشا.

كيس من الفانيليا.

قليل من الملح.

قطر (شربات).

طريقة عمل القطر

2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

وحوالي عصير نصف ليمونة.

كما أنه لا بد من إضافة كيس من الفانيليا.

طريقة تحضير بلح الشام

يمكنكم تحضير بلح الشام بكل سهولة من المنزل من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة الآتية: