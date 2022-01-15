طريقة عمل بسكويت الشوفان الذهبي في المنزل بكل سهولة.. مفيد للتخسيس وحرق الدهون المتراكمة

طريقة عمل بسكويت الشوفان، تعد من أكثر الطرق التي يتم البحث عنها من قبل الكثير ممن يرغبون في إنقاص الوزن، حيث أن للشوفان فوائد متعددة للتخسيس عند تناوله أو إدخاله في بعض الأكلات مثل السلطة الخضراء أو الزبادي وغيرها؛ فمن أفضل أنواع البسكويت التي يفضلها الكثير بسكويت الشوفان، وذلك لما له من فوائد غذائية متعددة بالإضافة إلى المذاق اللذيذ، ومن خلال مقالنا اليوم سنتعرف على طريقة تحضيره بكل سهولة في المنزل.

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طريقة عمل بسكويت الشوفان في المنزل

يعد بسكويت الشوفان من ألذ أنواع البسكويت التي يمكنك تناولها، كما أن الكثير ممن يرغبون في إنقاص الوزن يفضلون تناوله بدلا من الأكلات المليئة بالسعرات الحرارية، ومن خلال السطور التالية سنعرض لكم مكونات عمل بسكويت الشوفان، والتي تتمثل في الآتي:

عدد 2 كوب متوسط من الشوفان.

عدد حبة من البيض.

مقدار ½ كوب من زيت جوز الهند.

مقدار ¼ كوب من جوز الهند المبشور.

مقدار ½ كوب من الزبيب.

عدد 5 ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

عدد ملعقة كبيرة من الفانيليا.

عدد ملعقة صغيرة من البكينج بودر.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

رشة ملح صغيرة.

طريقة التحضير وخبيز بسكويت الشوفان