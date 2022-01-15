تعرف على طريقة عمل فطائر السمسم اللذيذة في 5 دقائق والطعم حكاية

تبحث جميع السيدات عن جميع الوصفات السهلة والتي لا تحتاج إلى وقت على الإطلاق، ومن أهم هذه الوصفات فطائر السمسم اللذيذة، حيث يتم صنعها في السعودية، كما أنها واحدة من أشهى المعجنات التي يمكن أن تتذوقها من قبل، يمكنك الآن التعرف على كيفية عمل فطائر السمسم اللذيذة بخطوات بسيطة للغاية.

طريقة عمل فطائر السمسم اللذيذة

يمكن البدء في صناعة الفطائر السعودية بالسمسم من خلال تحضير هذه المكونات:

كوب من الحليب الدافئ.

50 جم من الزبدة الذائبة.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من كل من البيكنج صودا والسكر.

خمسة أكواب من الدقيق الفاخر.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

كوب من السمسم.

كما أنه من ضمن المكونات صفار لحبة واحدة من البيض.

وحوالي نصف كوب من فتات الخبز.

خطوات تنفيذ عمل فطائر السمسم

تأتي أهم خطوات عمل فطائر السمسم، بهذا الشكل: