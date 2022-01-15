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عمر شويل - جدة تعرف على طريقة عمل فطائر السمسم اللذيذة في 5 دقائق والطعم حكاية - ثقفني
تبحث جميع السيدات عن جميع الوصفات السهلة والتي لا تحتاج إلى وقت على الإطلاق، ومن أهم هذه الوصفات فطائر السمسم اللذيذة، حيث يتم صنعها في السعودية، كما أنها واحدة من أشهى المعجنات التي يمكن أن تتذوقها من قبل، يمكنك الآن التعرف على كيفية عمل فطائر السمسم اللذيذة بخطوات بسيطة للغاية.
طريقة عمل فطائر السمسم اللذيذة
يمكن البدء في صناعة الفطائر السعودية بالسمسم من خلال تحضير هذه المكونات:
- كوب من الحليب الدافئ.
- 50 جم من الزبدة الذائبة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من كل من البيكنج صودا والسكر.
- خمسة أكواب من الدقيق الفاخر.
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة.
- كوب من السمسم.
- كما أنه من ضمن المكونات صفار لحبة واحدة من البيض.
- وحوالي نصف كوب من فتات الخبز.
خطوات تنفيذ عمل فطائر السمسم
تأتي أهم خطوات عمل فطائر السمسم، بهذا الشكل:
- حتى نحصل على عجينة طرية علينا خلط الماء الدافئ مع الحليب والدقيق والبيكنج صودا ستكون متماسكة.
- تقسيم العجينة إلى نصفين ثم نقوم بتغطيتها حتى ترتاح قليلاً وذلك لمدة ساعة.
- فرد فتات الخبز لتقسيم العجينة إلى مثلثات صغيرة.
- يتم دهن هذه المثلثات من أعلى بصفار البيض وبعد ذلك نلصق السمسم عليهم وتركها لعشرة دقائق جانبًا.
- نترك العجن بداخل دراجة حرارة مناسبة وعالية وذلك بعد ترك الفرن لفترة قصيرة.
- نترك الفطائر حتى تصل الي اللون الذهبي ويتم طهيها جيداً.
- نخرج الصينية بعد ذلك ونتركها جانبًا حتى تبرد قليلاً ثم نضعها في وعاء التقديم.
- يعمل على ضبط ضغط الدم كثيراً.
- حماية القلب من أية أمراض تصيبه وتؤثر عليه.
- كذلك يساعد على خفض معدل الكوليسترول في الدم.
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