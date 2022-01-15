بعجينة قطنية أصنعي العيش الكيزر بمقادير مظبوطة لعمل ألذ ساندوتشات برجر بشرائح الجبن اللذيذة

يعتبر الخبز من أهم المصادر الغذائية لنا ولاطفالنا، لأنه يحتوى على نسبة بروتين ونشويات تمد الجسم بالطاقة والحيوية، ويستخدم الخبز فى جميع الاكلات والسندوتشات ويعتبر من أهم المكونات على السفرة، سوف نتحدث اليوم عن خبز السندوتشات(الخبز الكيذر) فهو يستخدم في سندوتشات البرجر والشاورما والجبنة الفلامنك، فهو لذيذ وشهي ومعشوق الكبار والأطفال، وله قيمة غذائية عالية بمكوناته المفيدة، والآن سوف نقوم بتحضيره في المنزل بطريقة صحية وسهلة وبسيطة وآمنة لنا ولا ولادنا.

طريقة عمل العيش الكيزر

المقادير:-

٣ اكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقة ونصف خميرة فورية.

٢ ملعقة حليب بودر.

رشة ملح.

ملعقة سكر.

٣ معالق زيت.

ماء للعجن.

للوجه:-

بياض بيضة.

سمسم أو حبة البركة.

طريقة التحضير:-

في بولة كبيرة نضع المكونات الجافة وهى الدقيق والخميرة والملح والسكر والحليب البودر ونقلب جيدا.

نقوم بعمل حفرة فى الدقيق ونضع الزيت والماء.

ننزل بالماء تدريجيا ونستمر في العجن حتى تتكون عجينة طرية وملساء وللحصول على نتيجة أفضل نستمر في العجن لمدة ١٠ دقائق متواصلة.

نضع العجينة على بولة مدهونة بنقطة زيت لكي لا تلتصق.

نتركها تختمر لمدة من ٣٠ دقيقة إلى ساعة.

نقوم بتقطيع العجينة كور حسب الحجم المرغوب به ونرصها في صينية مدهونة.

نقوم بدهن الوجه ببياض البيض ونضع عليه السمسم وحبة البركة وتغطيه بفوطة نظيفة لمدة ١٠ دقائق ليختمر مرة ثانية.

نضعه في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تمام النضج.

طريقة تحضير سندوتش برجر بشرائح الجبن

تحضير برجر اللحم:-

ربع كيلو لحم مفروم.

بصلة مفرومة ناعم.

ملح

فلفل أسود.

بهارات لحم.

طريقة التحضير:-

في بولة نخلط اللحم بالتوابل ونشكله بشكل مستدير.

هذه الكمية تشكل قطعتين برجر حجم كبير.

نضعهم في صينية مدهونة ونضع بها قطع البرجر ونقوم بشويها بالفرن.

نقوم بتحضير الخبز ونضع طبقة من صوص المايونيز وعليه قطعة من الخس وعليه قطعة برجر وفوقها شريحة جبن شيدر أو فلامنك.

ونضع شريحة من الطماطم وعليها القطعة الثانية من البرجر وعليه شريحة جبن وشريحة بصل حلقات ونضع شريحة الخبز الثانية.

يقدم بجانبه بطاطس محمرة ومشروب غازي أو عصير.

يعتبر العيش الكيزر من أنواع المخبوزات التي لا غني عنها في اي منزل أو علي اي مائدة، فهو نستخدمه في تقديمه مع جميع الاكلات وعمل السندوتشات للجميع و يعشقه الجميع ويتناولها، يشتهر بها محلات المخبوزات والحلويات ويتفننون في تحضيرها بصورة جميلة بالذ طعم، وتقوم ربة المنزل بالبحث عن طرق إعداد العيش الكيزر في المنزل بشكل بسيط وغير مكلف.