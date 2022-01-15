طريقة عمل الكمونية السودانية على أصولها بالخلطة والتتبيلة اللذيذة بطعم شهي لا يقاوم

تعد الكمونية من اشهر الاكلات بالسودان وانتقلت شهرتها إلى الخليج العربي ومصر، وتعتبر من احب المأكولات في مصر، فهي تطهى من لحم الاغنام والكرشة والدجاج وايضا الأسماك خاصة سمك التونة، بالإضافة إلى أن لكل بلد طريقة تحضير مختلفة، ولكن المكونات الأساسية لها هي الثوم والطماطم والكمون، سنقوم بتحضيرها بطرق عديدة بسيطة وسهلة.

طريقة تحضير الكمونية باللحم

المقادير:-

كيلو من لحم الأغنام.

نصف ثمرة ثوم مفروم.

ثمرة بصل مفروم.

ثمرة فلفل أخضر رومي مفروم.

نصف كيلو طماطم معصورة.

ملعقتين من صلصة طماطم معلبة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل أسود.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ملعقة كبيرة من الكمون.

زيت او زبدة.

طريقة التحضير:-

في وعاء على النار نضع الزيت او الزبدة على نار متوسطة لتسخين الزيت ثم نقوم بوضع اللحم ونقلب جيدا.

ثم نضع البصل والثوم إلى أن يذبل لونهم للون الذهبي.

بعد تحمير اللحم والبصل والثوم قليلا نضيف ماء ساخن بالتدريج حتى تقترب للتسوية.

نقوم بوضع الطماطم وصلصة الطماطم والتوابل بالتدريج وتقلب. جيدا حتى تمام النضج.

تقدم الكمونية في طبق التقديم.

يقدم بجانبها الارز الابيض المفلفل والبطاطس المهروسة الحارة.

ونقوم بتحضير طريقة الكمونية السودانية بسمك التونة.

طريقة تحضير كمونية التونة

المقادير:-

٢ علبة تونة مصفاه من الزيت تماما.

ثمرة بصل مفرومة.

نصف ثمرة ثوم مفروم.

ثمرة فلفل أخضر رومي مفروم.

ثمرة فلفل أحمر حار مفروم(اختياري).

٢ كوب عصير طماطم.

٢ ملعقة صلصة الطماطم المعلبة

ملعقة صغيرة من ملح.

نصف ملعقة صغيرة من فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات سمك.

ملعقة كبيرة من الكمون.

زيت ذرة.

طريقة التحضير:-

في وعاء على النار نضع الزيت ثم نقوم بإضافة البصل المفروم والثوم المفروم والفلفل الرومي والحار ونقلب حتى يصبح لونهم ذهبي.

نقوم بوضع عصير الطماطم وصلصة الطماطم ونتركها تغلى قليلا.

ثم نضع التونة بالإضافة إلى الملح والفلفل الأسود والبهارات والكمون وتترك حتى النضج.

ويمكن أن يضاف إليها عصير ليمون وهريسة شطة.

يقدم بجانبها الارز بالبصل البني المفلفل وسلطة خضراء.

تعد الكمونية هي من أشهر الأكلات التي يشتهر بها جميع البلدان وهي في الأصل من الاكلات التونسية اللذيذة جدا في الطعم، أيضا يشتهر تحضيرها في كثير من المطاعم وهي من إحدى الوصفات التي تتضمن في محتواها الكثير من الفوائد، حيث يتم حشوها بالكبدة واللحم والطحال وكلها أشياء تفيد الجسم بشكل كبير جدا.