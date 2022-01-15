ضاع عمرنا واحنا بنعمله غلط المكرونة بالبشاميل الأصلية الا هتشرفك وترفع راسك في العزومات

المكرونة البشاميل تعتبر من الوصفات التي يفضلها العديد من الكبار والصغار أيضا فهي من أهم الدواجن التي يحبها الجميع بشكل كبير كما أنها من الوصفات التي يمكنكم صنعها بالعديد من الطرق المختلفة ولكن النتيجة واحدة هي افضل مكرونة طازجة محشوة باللحم او الدجاج وقد تكون طريقة تحضير المكرونة البشاميل صعبة في التحضير بالنسبة للعديد من السيدات ولكن اليوم سوف نقدم لكم طريقة عملها بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة المقادير والخطوات البسيطة للغاية تابعوا معانا.

طريقة عمل المكرونة البشاميل

هناك العديد من الأشخاص الذي ليس لديهم خبرة في صنع المكرونة البشاميل في المنزل سلسل سوف نوضح لكم كيفية العمل بشكل كامل بخطوات سهلة وبسيطة للغاية ومن المقادير المطلوبة لعمل المكرونة البشاميل كما يلي:

خمس ملاعق كبيرة من الدقيق.

ربع كيلو لحم مفروم.

نصف كيلو باستا يدوية.

طريقة عمل المكرونة البشاميل

يمكنكم عمل المكرونة البشاميل بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية وهي كالتالي:

اولا يجب عليكم وضع عليكم في مقلاة على النار ثم نتركها حتى تسخن ويتم إضافة البصل المقطع إلى قطع صغيرة ثم يتم وضع البصل في المقلاة حتى يتحول إلى اللون الأصفر.

ثم بعد ذلك يتم تحضير البشاميل عن طريق وضع ملعقة من الدقيق في وعاء خارجي قم يتم وضع معلقة من السمنة ويتم الاستمرار في التقليب بشكل جيد حتى يمكنكم الحصول على القوام المناسب ثم يجب علينا إضافة الكريمة السائلة ايضا نستمر في التقليب.

ثم يتم أخذ نصف كمية من البشاميل ويتم خلط المكرونة جيدا معها وتترك النصف الآخر.

ثم يتم إحضار مقلاة للتسوية بوضع نصف المكرونة الممزوجة بالبشاميل ثم اللحم المفروم فوقها.

ثم يتم وضع البشاميل المتبقي وهو حوالي النصف فوق صينية الخبز ولكن يجب أن يتم وضع بيضا واحدة قيل ذلك حيث تعطي مذاق رائع.