نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطعم رائع اعملي المديدة بالحلبة على الطريقة المصرية لشتاء دافئ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد المديدة بالحلبة من الأطباق الشهية والمعروفة لدى المصريين ويقبل عليها الكثيرين وخاصتا في فصل الشتاء، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع بنكهة الحلبة، ايضاً تتكون المديدة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الحلبة والدقيق والحليب، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل حتى تستطيع ست البيت تحضيرها في المنزل، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل المديدة بالحلبة في المنزل.

مقادير عمل المديدة بالحلبة

تحتوي المديدة بالحلبة على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقتان كبيرتان من الحلبة.

لتر من الحليب السائل.

نصف ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من السكر.

٤ ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير المديدة بالحلبة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر إناء عميق ونضعه على النار مع إضافة الزيت حتى يسخن، ثم نقوم بإضافة الحلبة ونتركها على النار حتى تأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب مع الملح ونتركه يسخن وبقبل على الغليان. ثم نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونضع به الدقيق مع نصف كوب من الماء ونقلبهم جيداً، ثم نضيفه إلى خليط الحليب مع التقليب السريع. بعد ذلك نقوم بإضافة بيكربونات الصوديوم مع السكر ونتركه يغلي لمدة لا تقل عن 5 دقائق حتى ينضج ويمكن إضافة الحليب حسب الرغبة. بعد مرور الوقت ننزل المديدة من على النار وتقدم ساخنة. ثم نضعها في طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق مديدة بالحلبة لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.

فوائد الحليب على الجسم

هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يعد من أغنى العناصر الغذائية التى تحتوى على العديد من الفيتامينات الصحية.

مصدر غني بالبروتين عالي الجودة ومفيد في بناء العضلات.

يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة العظام والعضلات حيث يمنع هشاشة العظام ولين العظام.

يوسع الأوعية الدموية ويزيد من صحة القلب ويقلل من ضغط الدم.

يمنع زيادة الوزن ويقلل من خطر السمنة المفرطة ويعطينا جسم صحي ورشيق وعظام صلبة.

طريقة عمل البليلة باللبن

سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل البليلة باللبن في المنزل وهي كما يلي:-

نحضر القمح ونقوم بتنقيته وغسله جيداً بالماء، ثم ننقعه لمدة ليلة كاملة ثم نقوم بتصفيته. بعد ذلك نقوم بسلق القمح حتى ينضج تماماً ثم نغطيه ونتركه حتى يتفتح. ثم نغرفه في طبق التقديم مع الماء ونسكب عليه اللبن ويصبح جاهز للتقديم.

مكونات عمل المهلبية بالمانجو

تتكون مهلبية المانجو من مكونات بسيطة جداً وهي كالآتي:-

كيلو من اللبن.

4 ملاعق من النشا.

3 أكواب من المانجو.

رشة من المكسرات.

كوب من السكر.

رشة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة عمل المهلبية بالمانجو بصورة رائعة وهى كالتالي:-