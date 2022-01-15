سحر مفعول مكون تبييض وتقشير منطقة البيكيني وبين الفخذين وإزالة الأسمرار والجلد الميت نهائياً

ترغب العديد من السيدات والفتيات في التخلص من الإسمرار الذي يوجد في المناطق الحساسة لأنها تعمل على إزعاج هؤلاء الفتيات لذلك نجد كلا من يعاني من هذه العلامات يصابون بالعديد من الضيق النفسي لأن تعد هذه المشكلة من المشكلات الكبرى التي تسبب الإحراج لكل من يعاني من هذه العلامات وتعتبر من أكثر المناطق التي تعاني منها العديد من الفتيات في أنها تبدو بلون غامق هي منطقة تحت الإبط ومنطقة البيكيني ، ويعتقد الكثير من يعاني من هذه المشكلة أن هذه المناطق لا يوجد إليها حلول لتفتيحها لأنها مناطق شديدة الحساسية ولا تتحمل أي خلطات عليها حتي لا تعمل على تهيجها وظهور البقع الحمراء التي تجعل هذه المناطق تبدو بمظهر غير مرغوب ، ونجد العديد من الفتيات يلجأون إلى الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام أجهزة الليزر التي لها القدرة على تفتيح هذه المناطق.

ولكن تعتبر هذه الطريقة من الطرق غالية الثمن والتي نجد البعض من الفتيات يلجأون إليها ويرجع ذلك السبب في غلو أسعارها بالإضاقة إلى هذه الأجهزة لها العديد من المخاطر التي تعمل على ضرر كبير بالجسم نتيجة الإشعاع الذي يخرج من هذه الأجهزة وعلينا بأن نتجه إلى إستخدام الخلطات الطبيعية التي لها مفعول سحري وتعمل على تفتيح منطقة الإبط والبيكيني وجعلها بيضاء ولامعة مثل الثلج ، وسوف نقدم إليكي أقوي خلطة طبيعية تستخدم في تفتيح هذه المناطق الحساسة في أسرع وقت ممكن بدون تعب ولا تكلفة وبأبسط المكونات وطريقة تحضير .

خلطة لتفتيح المناطق الحساسة

المكونات

اربعة ملاعق كبيرة فقط من السكر الخشن .

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون .

ملعقة واحدة كبيرة ونصف من زيت جوز الهند .

طريقة التحضير