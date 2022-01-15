طريقة عمل عجينة العشر دقائق القطنية الهشة للمخبوزات المتنوعة بمقادير قليلة

طريقة عمل عجينة العشر دقائق التي تستخدم في عمل المخبوزات المتنوعة، تختلف طريقة عمل المعجنات من طريقة إلى أخرى وكل طريقة تفرق في درجة هشاشتها، وعند القيام بعمل هذه العجائن يجب الالتزام بالمقادير والعجن جيداً وإعطائها مدة كافية للتخمير حتى تكون ناجحة، ويمكن حشو هذه المعجنات بالشوكولاتة أو الزعتر أو الجبنة وغيرهم من الحشوات المرغوبة، ومن الممكن الاحتفاظ بالعجينة في الفريزر لحين الاستخدام وخروجها قبل الاستخدام بساعة حتى تكون بدرجة حرارة الغرفة، والآن سوف نعرض على كل متابعين موقع ثقفني الاخباري مكونات عمل عجينة العشر دقائق القطنية والتعرف على خطوات عملها خطوة بخطوة من البداية إلى النهاية من خلال هذه المقالة.

مكونات عمل عجينة العشر دقائق القطنية

تتكون عجينة العشر دقائق من مجموعة من المكونات الغير مكلفة للغاية سوف نتعرف عليها بالتفصيل وهي كما يلي:-

٥ أكواب من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب من الزيت.

٢ ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

٢ كوب من الحليب الدافئ.

رشة صغيرة من الملح.

الحشو على حسب الرغبة ( شوكولاتة أو جبنة ).

للوجه

ملعقة كبيرة من الحليب.

صفار بيضة.

رشة من الفانيليا أو الخل.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة تحضير هذه العجينة من الطرق التي يبحث عنها الجميع لصنع المخبوزات المختلفة والطريقة هي كما يلي:-

نحضر وعاء العجن ونضع به ٢ كوب من كمية الدقيق ونقلب بهم الخميرة الفورية والسكر ثم نسكب عليهم ٢ كوب من الحليب. نخلط جميع المكونات مع بعض حتى نحصل على خليط سائل متجانس ثم نغطيها ونتركها لمدة ١٠ دقائق. بعد مرور الوقت المحدد نضيف عليها باقي كمية الدقيق ونضع الزيت ورشة الملح، ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة ثم نتركها مدة قليلة حتى ترتاح. بعد أن تخمر العجينة نقطعها كرات صغيرة الحجم ونشكلها على حسب الرغبة. لكي نعمل شكل الكرواسون نفرد العجينة ونقطعها على شكل مثلثات متساوية الحجم، ثم نضع الحشوة المرغوبة ونلف العجينة من القاعدة إلى الرأس. بعد الانتهاء من عمل النوع المرغوب ندهن وجه العجينة بالبيض المخفوق والحليب والفانيليا.

مكونات وطريقة عمل عجينة البيتزا

تتكون عجينة البيتزا من مكونات بسيطة جداً حيث يمكن عملها من غير ما تكلفك شئ وهذه المكونات هي كالتالي:

2 كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

ماء دافئ للعجن.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الزبادي

2 ملعقة من الزيت.

ملعقة صغيرة من السكر.

الطريقة

نحضر إناء ونضع به الملح والسكر والزبادي ونخلطهم جيداً. ثم نقوم بخلط الخميرة الفورية بالدقيق ثم نضعهم على هذه المكونات ونضيف عليهم الماء على حسب العجينة، ونقوم بالعجن ونضع الزيت حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة. نترك العجينة حتى تخمر لمدة ساعة أو اكثر ثم نقوم بحشوها حسب الرغبة.

سر نجاح العجينة

سوف نتعرف اليوم على أهم أسرار نجاح العجينة وخاصة عجينة البيتزا وهي كالتالي:

التأكد من صلاحية الخميرة المستخدمة لأنها تعمل على عدم خمرها إذا كانت فاسدة.

إشعال الفرن على درجة حرارة مرتفعة حتى نحصل على عجينة هشة وطرية.

يجب استخدام ماء دافئ للعجن وليس ساخناً.

ترك العجينة حتى ترتاح لمدة كافية ومن الافضل تركها في الثلاجة مدة أطول لحين الاستخدام.

طريقة تحضير عجينة لبن الزبادي

سوف نتحدث اليوم بالتفصيل عن مكونات عمل عجينة لبن الزبادي وهي كما يلي:

٥ أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب من لبن الزبادي.

٣ ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الزيت.

٣ ملاعق كبيرة من السكر.

كوب من الماء الدافئ.

الطريقة