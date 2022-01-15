قنبلة التفتيح الفوري من كريم النشا والليمون لتبيض الجسم وإزالة التصبغات

كريم الليمون والنشا للتفتيح وإزالة التصبغات، يعد كريم النشا والليمون من معجزات التفتيح الفوري الفعال كما أنه يعمل على إزالة الاسمرار الموجود بالجسم في دقائق بسيطة، أصبح الكثير من النساء والفتيات يبحثون عن أفضل الوصفات الطبيعة التي تعمل على تفتيح البشرة دون اللجوء إلى مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد مضرة بصحة الجلد، حيث يعتبر كريم النشا والليمون من الوصفات الطبيعية التي لا تلحق الضرر بالبشرة بل تزيدها إشراقه ونضارة، وتعمل على إزالة أي اسمرار موجود بالجسم، كما أن الليمون يعد من الألوان للبشرة طبيعي ويعمل على إزالة التصبغات الموجودة، لذا سوف نقدم لكم اليوم وصفة طبيعية مكونة من النشا والليمون لتفتيح الجلد في أسرع وقت وبأقل التكاليف بخطوات بسيطة فتابعونا.

كريم النشا والليمون للتفتيح

سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم النشا والليمون للتفتيح وإزالة التصبغات الموجودة بالبشرة في خطوات معدودة في السطور القادمة إليكم المكونات وطريقة التحضير.

المكونات:

يتم إحضار كوب من الماء.

عدد واحد ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

مقدار عدد ٤ ثمرات من الليمون.

طريقة التحضير:

يتم غسل الليمون جيداً وتقطيعه ووضعه في وعاء مناسب ويضاف له الماء ويوضع على النار.

بعد أن ينضج الليمون جيداً نرفعه من على النار ويترك بعض الوقت ليبرد.

بعد ذلك نقوم بوضعه في الخلاط الكهربائي ويتم فرمه جيداً إلى أن يصبح ناعماً.

نقوم بإضافة ملعقة من النشا عليها كوب الماء ويتم التقليب جيداً، بعد ذلك نضع الليمون ويتم تقليبهم مجدداً.

يتم رفع الخليط على النار لمدة لا تتجاوز الثلاث دقائق مع مراعاة استمرار التقليب.

يترك حتى يبرد جيداً ويوضع في وعاء زجاجي لحين بدء الاستعمال.

قبل الاستخدام يفضل غسل الوجه وتجفيفه جيدا ونقوم بوضع طبقة من الكريم على الوجه والرقبة والأماكن التي بها اسمرار أو تصبغات.

بعد ذلك يتم الانتظار حوالي نصف ساعة تقريباً.

نقوم بغسل الوجه والرقبة بماء دافئ وللحصول على نتائج أفضل يفضل تكرار الوصفة من مرة إلى مرتين في الأسبوع.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة عمل كريم النشا والليمون للتفتيح وإزالة التصبغات الموجودة بالبشرة والجسم ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد على أسئلتكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.