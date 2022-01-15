طريقة عمل البصارة اللذيذة بخطوات ناجحة لعشاق هذه الأكلات الصحية

طريقة عمل البصارة المصرية اللذيذة التي تعد من الأكلات الشعبية المشهورة، وهي يتم تحضيرها بمجموعة من المكونات الاقتصادية التي تتيح الفرصة لجميع المستويات القيام بعملها في المنزل، وهي أساس عملها الفول المدشوش الذي يتم نقعه في الماء من قبل حتى يكون سهل الطهي ولا يستغرق وقتاً كبيراً على النار، ويتم تقديم هذه الأكلة بجانب البطاطس المحمرة والبصل الأخضر والعيش وغيرهم، واليوم سوف نقدم لجميع مشاهدينا الكرام مكونات عمل البصارة اللذيذة وطريقة تحضيرها بكل سهولة.

مكونات عمل البصارة

تتكون البصارة من مجموعة مكونات اقتصادية وفي إمكانيات معظم الناس لذلك سوف نعرضها عليكم بالتفصيل وهي كما يلي:-

نصف كيلو من الفول المدشوش.

٢ ملعقة كبيرة ونصف من السمن.

حزمة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

٣ حبات من البصل المقطع مكعبات صغيرة.

حزمة من البقدونس المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

٥ فصوص من الثوم المهروس.

حزمة من الشبت المفروم.

٢ حبة من الفلفل الحار.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

للتزيين

٢ ملعقة كبيرة ونصف من الدقيق.

٣ حبات من البصل المقطع.

٢ ملعقة كبيرة ونصف من السمن.

طريقة الإعداد والتجهيز

تعتبر طريقة تحضير هذه الأكلة من أجمل وأحلى الوصفات التي يتناولها معظم الناس بنفس شيقة فهيا بنا نتعرف على خطوات عملها وهي كما يلي:-