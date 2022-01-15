نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البصارة اللذيذة بخطوات ناجحة لعشاق هذه الأكلات الصحية في المقال التالي
طريقة عمل البصارة المصرية اللذيذة التي تعد من الأكلات الشعبية المشهورة، وهي يتم تحضيرها بمجموعة من المكونات الاقتصادية التي تتيح الفرصة لجميع المستويات القيام بعملها في المنزل، وهي أساس عملها الفول المدشوش الذي يتم نقعه في الماء من قبل حتى يكون سهل الطهي ولا يستغرق وقتاً كبيراً على النار، ويتم تقديم هذه الأكلة بجانب البطاطس المحمرة والبصل الأخضر والعيش وغيرهم، واليوم سوف نقدم لجميع مشاهدينا الكرام مكونات عمل البصارة اللذيذة وطريقة تحضيرها بكل سهولة.
مكونات عمل البصارة
تتكون البصارة من مجموعة مكونات اقتصادية وفي إمكانيات معظم الناس لذلك سوف نعرضها عليكم بالتفصيل وهي كما يلي:-
- نصف كيلو من الفول المدشوش.
- ٢ ملعقة كبيرة ونصف من السمن.
- حزمة من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ٣ حبات من البصل المقطع مكعبات صغيرة.
- حزمة من البقدونس المفروم.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ٥ فصوص من الثوم المهروس.
- حزمة من الشبت المفروم.
- ٢ حبة من الفلفل الحار.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون.
للتزيين
- ٢ ملعقة كبيرة ونصف من الدقيق.
- ٣ حبات من البصل المقطع.
- ٢ ملعقة كبيرة ونصف من السمن.
طريقة الإعداد والتجهيز
تعتبر طريقة تحضير هذه الأكلة من أجمل وأحلى الوصفات التي يتناولها معظم الناس بنفس شيقة فهيا بنا نتعرف على خطوات عملها وهي كما يلي:-
- نقوم بنقع الفول المدشوش في كمية من الماء لمدة ساعة ونصف أو أكثر ثم نقوم بتصفيته.
- ثم نحضر إناء ونضع به قليل من السمن أو الزيت ونرفعه على النار ونشوح به البصل المقطع، ونقلب باستمرار حتى يذبل ثم نضيف عليه الثوم المهروس ونقلب حتى يذل أيضاً.
- نضيف إليهم الفلفل الحار والبقدونس والشبت والكزبرة المفرومين ونقلبهم مع بعض.
- بعد ذلك نضع عليهم الفول المدشوش ونسكب عليهم الماء المغلي ونتركها حتى تستوي تماماً على نار هادئة لمدة ساعة أو أكثر.
- ومن الممكن ضربها في الخلاط بعد أن تبرد إذا لزم الأمر حتى تكون لذيذة.
- نقوم بتحمير البصل لتزيين الوجه من خلال تقليب البصل المقطع في الدقيق ثم نقوم بوضعه في الزيت أو السمن ونقلبه حتى يأخذ اللون المحمر الغامق.
- بعد ذلك نغرف البصارة في طبق ونرش عليها البصل المحمر ونقدمها بجانب البطاطس المحمرة والعيش بألف هنا وشفا.
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