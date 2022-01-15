بأقل تكلفة أصنعي معجون أسنان طبيعي منزلي لأسنان بيضاء كالثلج في 5 دقائق

تبحث العديد من الفتيات عن طريقة لتفتيح الأسنان بطريقة جذابة وجعلها بيضاء حتى تبدو بمظهر جميل لأن الأسنان تعد مصدر الثقة لأي فتاة خاصة الأسنان البيضاء اللامعة تمنح الفتيات الثقة بالنفس أثناء الضحك أو الإبتسامة ، ونجد البعض الأخر من الفتيات يعانون من مشكلة وجود طبقات الجير في الأسنان مما تجعل الأسنان تبدو ذات لون أصفر غير مقبول وغير جذاب حيث تتسبب وجود طبقات الجير المتراكمة في الأسنان إلى العديد من المشكلات الكبرى لدي الفتيات الذين يعانون من تواجد هذه المشكلة ، وتلجأ العديد من الفتيات الذين تظهر عليهم العلامات الغير مرغوبة في الأسنان مثل وجود طبقات الجير ووجود اللون الأصفر إلى الذهاب إلى بعض المراكز الطبية المتخصصة التي تعمل هذه المراكز على إستخدام بعض الأدوات المتخصصة في إزالة كل طبقات الجير وكذلك اللون الأصفر نهائيا وتعتبر هذه الطريقة من الطرق غالية الثمن وتتطلب تكاليف غالية التكلفة لذلك نجد القليل من الناس من يقومون باللجوء إلى هذه الطريقة.

وتعتبر من الحلول الشائعة التي تقوم العديد من الفتيات بإستخدامها هي إستخدام معجون الأسنان الغير صالح لحل المشكلة المراد حلها ويعتبر هذا المعجون من الحلول المؤقتة والسطحية التي تعمل على تفتيح الأسنان في نفس الوقت من إستخدامها ولا يتمكن من التخلص من إزالة طبقات الجير المتراكمة نهائيا لذلك لا ننصح بإستخدام هذه الأنواع الشائعة وعلينا بأن نقوم بإستخدام الخلطات الطبيعية التي نقوم بعملها في المنزل بأرخص الأسعار وعلينا بعمله بدقة عالية حتي نتمكن من الحصول على معجون أسنان طبيعي ذو تأثير فعال على الأسنان ، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل ومكونات معجون الأسنان الطبيعي بدون تكلفة ولا مجهود وسوف تحصلين على أسنان بيضاء وجذابة ورائعة خلال ثلاث أيام فقط .

طريقة عمل معجون أسنان

المكونات

ملعقة واحدة ونصف كبيرة فقط من البيكنج صودا .

ملعقة واحدة كبيرة فقط من عصير الليمون .

ملعقة واحدة صغيرة فقط من الفحم المطحون .

طريقة التحضير