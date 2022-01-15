حضري فطائر السبانخ اللذيذة بعجينة هشة في المنزل والطعم روعة

تعتبر فطائر السبانخ ، من أشهي الوجبات الشامية المغذية الغنية بالحديد، وتمتاز هذه الفطيرة بنكهة وطعم للذيذ جداً، وهي من أطباق المقبلات المعروفة جداً في المنطقة العربية، وتكاد لا تخلو مائدة أو عزيمة منها، يطلق أسم معجنات علي جميع الأطعمة التي عادة ما يدخل في تكوينها الطحين والسكر والملح، وقد عرفت المعجنات بشكل أولي في بلاد أوربا الشمالية، وهي وجبة مميزة حقاً وهي غذاء مثالي للكبار والصغار، وهذه الوصفة تقدم شكلاً جديداً من الفطائر فهي معجنات للذيذة جداً، وتحتوي السبانخ علي عناصر غذائية عديدة مثل الحديد والمعادن، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل فطائر السبانخ اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة.

مكونات عمل فطائر السبانخ

سوف نتعرف من هنا علي مقادير عمل هذه الفطائر اللذيذة وهي كالاتي:-

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

معلقة كبيرة من السكر.

3 ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

4 كوب ماء دافئ.

2 معلقة من اللبن الزبادي.

4 ملاعق زيت نباتي.

رشة ملح.

الحشو:-

2 كوب من السبانخ.

معلقتين مايونيز.

2 معلقة صغيرة من الفلفل والقرفة بهارات.

معلقتين من الزيت.

معلقتين جبنة كريمي.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير فطائر السبانخ في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهي كالاتي:-

نقوم بخلط المكونات الجافة مع بعضها في العجان الكهربائي، ثم نضيف الماء بالتدريج، حتي تتكون لدينا عجينة طرية ولينة وسهلة التشكيل. بعد ذلك نضع العجينة في بولة، ونغطيها ونضعها في مكان دافئ تتخمر لمدة ساعة كاملة، في هذه الأثناء هذا الوقت نقوم بتحضير الحشو. نقوم بوضع السبانخ في طاسة بعد تقطيعها مع مكعب زبدة، ونضيف التوابل يتم التقليب حتي تذبل وتتشوح كويس. بعد ذلك نقوم بوضعها في بولة، ونضيف عليها الجبنة والمايونيز، ونخلطهم جيداً بعض. ثم نقوم بفرد العجينة بعد التخمير، ونقطعها دوائر بقطاعة مدورة، ثم نضع الحشو في منتصف كل قطعة، ونقفل عليها شكل نصف دائرة. بعد ذلك نقوم برصها في صينية مدهونة بقليل من الزيت، وندهنها بالبيض ورشة من حبة البركة أو السمسم. ثم ندخلها فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 200 مئوية، تقريباً لمدة 15 دقيقة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.

فوائد السبانخ للجسم

هيا بنا نتعرف من خلال موقعنا هذا علي بعض فوائدها الصحية وهي كالتالي:-