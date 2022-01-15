نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحل السحرى للقضاء على هيشان الشعر و تقصفه في المقال التالي

عمر شويل - جدة ان هيشان الشعر من المشكلات الشائعة التي تعانى منها الكثير من السيدات، لذلك تحاول دائماً الكثير منهن البحث عن المنتجات أو الوصفات التي يمكن من خلالها الانتهاء من تلك المشكلة والحصول على شعر ناعم و صحى، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنقدم لكى أفضل وصفة يمكن استعمالها للتخلص من مشكلة الهيشان نهائياً بمكونات اقتصادية ومتوفرة وبخطوات سهلة وآمنة.

المكونات:-

مكونات وصفة هيشان الشعر متوفرة في كل منزل، كما أنها وصفة اقتصادية لن تحتاجي فيها للكثير من المكونات أو المصاريف للحصول عليها، فكل ما سوف تحتاجينه من مكونات ما يلي:

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة من زيت جوز الهند الأصلي.

ملعقة من جل الصبار

طريقة إعداد وصفة علاج هيشان الشعر:-

طريقة إعداد وصفة علاج هيشان الشعر سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى خطوات كثيرة، فكل ما سوف تقومين به هو:

إحضار وعاء وضعي به نصف ملعقة من عصير الليمون، ثم ضيفي 2 ملعقة من زيت جوز الهند وفى النهاية ضعى ملعقة من جل الصبار، حيث أن كل مكون من المكونات السابقة يعمل على تنعيم الشعر و ترطيبه، لذلك فهو خليط متميز لعلاج تلك المشكلة.

بعد وضع المكونات السابقة قومي بخلطهم معاً جيداً.

ثم قومي بفرد الشعر وتسريحه وتقسيمه إلى أجزاء متساوية، بعد ضعى الوصفة السابقة على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ثم قومي بربط الشعر وضعي عليه الغطاء البلاستيكي.

تترك الوصفة السابقة على الشعر لمدة نصف ساعة.

ثم قومي بغسل الشعر من خلال وضع كمية قيلة من الشامبو على فروة الشعر المبللة وتدلكيها جيداً.

بعد ذلك قومي بشطف الشعر باستخدام الماء الفاتر وليس الساخن للتخلص من أي أثار للشامبو.

بعد ذلك قومي باستخدام البلسم على أطراف الشعر واتركيه لمدة خمس دقائق.

ثم قومي بشطف الشعر مره أخري جيداً للتخلص من كل بواقي البلسم.

هذه الوصفة امنه للاستخدام على جميع أنواع الشعر ويمكن استخدامها للأطفال.

وللحصول على أفضل نتائج في علاج الهيشان والتقصف والقضاء عليهم نهائيا، ينصح باستخدام الوصفة السابقة مرة كل أسبوع.