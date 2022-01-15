بكوب من الزبدة اصنعي بسكويت الزبدة الهش فى المنزل وفرحى أولادك

يعتبر بسكويت الزبدة من أنواع البسكوت الهشة جداً، والتى لا تستغرق وقت طويل فى عمله ويمكن تنفيذه بكل سهولة فى المنزل بدون مجهود كبير، كما انه من البسكوتات الدايبة والتى تصلح للأطفال كوجبة متكاملة العناصر الغذائية، وذلك لأنه يتكون من البيض والزبدة وغيرها من المكونات التى تعد مفيدة جداً للجسم ومغذية، لذا تبحث الكثير من ربات المنزل عن الطرق السهلة السريعة لعمله فى المنزل بدون تعقيد وكذلك تعطى نتائج ناجحة، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بسكويت الزبدة بالتفصيل.

مقادير بسكويت الزبدة

يتكون بسكويت الزبدة من مقادير بسيطة جداً وغير مكلفة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي:

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر البودرة.

٣ حبات من البيض.

٢ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب من النشا.

للتزيين

مربى أى نوع.

جوز هند.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل بسكويت الزبدة سهلة وبسيطة جداً ومن السهل على كل ربة منزل أو أمرأة عامله تنفيذه بكل سهولة وهى كمايلي: