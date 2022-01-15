نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من الزبدة اصنعي بسكويت الزبدة الهش فى المنزل وفرحى أولادك في المقال التالي
يعتبر بسكويت الزبدة من أنواع البسكوت الهشة جداً، والتى لا تستغرق وقت طويل فى عمله ويمكن تنفيذه بكل سهولة فى المنزل بدون مجهود كبير، كما انه من البسكوتات الدايبة والتى تصلح للأطفال كوجبة متكاملة العناصر الغذائية، وذلك لأنه يتكون من البيض والزبدة وغيرها من المكونات التى تعد مفيدة جداً للجسم ومغذية، لذا تبحث الكثير من ربات المنزل عن الطرق السهلة السريعة لعمله فى المنزل بدون تعقيد وكذلك تعطى نتائج ناجحة، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بسكويت الزبدة بالتفصيل.
مقادير بسكويت الزبدة
يتكون بسكويت الزبدة من مقادير بسيطة جداً وغير مكلفة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي:
- ٢ كوب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من السكر البودرة.
- ٣ حبات من البيض.
- ٢ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- كوب من النشا.
للتزيين
- مربى أى نوع.
- جوز هند.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل بسكويت الزبدة سهلة وبسيطة جداً ومن السهل على كل ربة منزل أو أمرأة عامله تنفيذه بكل سهولة وهى كمايلي:
- نحضر وعاء عميق ونضع به الزبدة والسكر ونخفقهم بالمضرب الكهربائي أو بالمضرب السيلك اليدوي جيداً حتى يصبح الخليط كريمي الشكل.
- ثم نضيف إليها البيض والفانيليا ونستمر فى الخفق حتى يصبح الخليط بقوام كريمي.
- فى وعاء آخر ننخل الدقيق ونضيف عليه البيكنج بودر ورشة الملح ونقلبهم مع بعض كويس.
- نضيف خليط الدقيق الى الخليط السابق بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة طرية ولينة نلمها وندخلها الثلاجة ونتركها حتى ترتاح لمدة ١٥ دقيقة.
- بعد ذلك نخرجها من الثلاجة ونفردها على سطح املس بالنشابة بسمك ١ سم تقريباً.
- ثم نحضر قطاعة بالشكل الذي نريده ونقوم بتشكيل العجينة ونرصها فى صاج مدهون بالسمنة.
- ندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٥ دقيقة حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي.
- نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم نضيف اليه المربى ونلزقه او نضع المربى شوية من فوق ونرش عليه جوز الهند.
- بعد ذلك نرصه فى طبق التقديم وقدميه لضيوفك أو أفراد عائلتك وبالف هناوشفا.
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