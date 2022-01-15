سعر الهيالورونيك اسيد في السعودية ليجعل البشرة نضرة مثل الحرير ويخلصك من علامات الشيخوخة

سعر الهيالورونيك اسيد في السعودية ،مادة الـ Hyaluronic Acid بمنظور طبي هي مادة طبيعية موجودة في الغضاريف والسوائل الزلالية المحيطة بالمفاصل وموجودة أيضًا في العين بالسائل الزجاجي، وقد يحتاج العنصر البشري من هذه المادة لما لها من خصائص طبيعية تزيد من ليونة ومرونة الأنسجة بشكل كبير، ولكن حمض الهيالورونيك لديه مهمات اخرى لها علاقة بالتجميل كمقاومة علامات الشيخوخة وكمرطب فـ يتشبه الحمض كـ الاسفنجة التي تمتص جميع السوائل وتحتفظ بها داخل الجلد ليجعل البشرة نضرة ومشدودة، وله العديد من الفوائد الطبية والتجميلية التي سوف نتناولها في السطور التالية.

فوائد الهيالورونيك اسيد

يعمل الهيالورونيك اسيد على شد وترطيب البشرة من خلال امتصاصه للماء وتخزينه ومن ثم توزيعه على أنسجة الجسم مما يؤدي إلى مرونة البشرة وحيويتها.

يخفف الحمض من مظهر التجاعيد على البشرة كما يؤخر من أثر علامات الشيخوخة.

هذا الحمض يمكنه أن يصل أسفل الكولاجين الموجود بطبقات الجلد العليا ليجعل البشرة أكثر رطوبة وإشراقة.

يساعد على إنتاج الكثير من الخلايا الجذعية المؤثرة على عامل الشباب ليحفز كمية كبيرة من الكولاجين المسؤول عن نضارة البشرة.

يعمل على استعادة الخلايا التالفة بسبب تقدم العمر والشيخوخة.

يعمل الهيالورونيك على زيادة نسبة البروتين تحت الجلد مما يؤثر على مرونتها وحيويتها.

يساعد البشرة في استعادة نضارتها وحيويتها من تأثيرات اشعة الشمس عليها عن طريق حقن الحمض مع فيتامينات مغذية للبشرة.

يعتبر هذا الحمض مضاد مؤكسد للبشرة لأنه يحبس الجذور الحرة المؤدية للشيخوخة.

يساعد أيضًا في تحسين وإصلاح سطح الجلد التالف من الفطريات.

يقوي المفاصل والجسم بالكامل.

سعر الهيالورونيك اسيد في السعودية والدول العربية

سعر الهيالورونيك اسيد في بالمملكة السعودية ابتداء بـ 60 ريال سعودي. سعر Hyaluronic Acid في الإمارات أبتدأ بـ 29 درهم إماراتي. سعر اسيد في مصر بـ 229 جنيه مصري. سعر سيروم الهيالورونيك Acid في الكويت ابتداء بـ 8.75 دينار كويتي. أما سعر أسيد في العراق بـ 26.000 دينار عراقي. سعر الحمض في الجزائر 8.500 دينار جزائري.

طريقة استخدام حمض الهيالورونيك اسيد بشكل صحيح على البشرة