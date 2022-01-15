نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليمون والزبادي لتبييض الوجه والرقبة واخفاء البقع الداكنة والندوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة لتبييض الوجه سريعا هذا ما ترغب الكثير من السيدات والفتيات بالوصول إليه، مع ظهور بعض البقع الداكنة والندوب على البشرة التي تعد من أكبر المشاكل التي تواجهها الكثيرين نتيجة استخدام الكريمات والميكاب لفترات طويلة، ولذلك اليوم نقدم لكل زوارنا الكرام وصفات طبيعية تعمل على تفتيح وتوحيد لون البشرة، كما تساعد على نضارة وصفاء البشرة.

وصفات طبيعية لتبييض الوجه

من ضمن الوصفات الطبيعية التي تبييض الوجه والرقبة هي وصفة النشا والحليب هذان المكونان من أكثر ما يساعد في تفتيح البشرة، فمع دمج ملعقتان من الحليب السائل مع ملعقتان من النشا جيدا، ثم يوزع المزيج على الوجه باستخدام قطعة قطن نظيفة، ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر، ينبغي اتباع الخلطة مرة من كل أسبوع.

وصفة الزبادي مع عصير الليمون لتبييض الوجه في يومين

تساعد الزبادي على تفتيح البشرة، كما يلعب الليمون دوراً هاماً في تنظيف البشرة وتقليل حب الشبتب وإخفاء البثور، من خلال مزج ملعقتان من عصير الليمون مع معلقة من الزبادي ثم توضع الخلطة على الوجه والرقبة وتترك لمدة15 دقيقة حتي تجف تماما ثم يشطف الوجع بالماء الفاتر، تكرر الوصفة مرتين من كل أسبوع للوصول للنتيجة الرغوبة.

ماسك النشا والكركم لتبييض الوجه سريعا

مع خليط الكركم والنشا ستحصلين على بشرة بيضاء والتخلص تماما من مشاكل البشرة حيث تعتبر تلك الوصفة من الحلول السريعة في تبييض الوجه والرقبة واليدين، عليكي بخلط كميات متساوية من مسحوب الكركم مع النشا مع عصير الليمون، ثم تطبق على الوجه مع التدليك ويترك القناع حتي مرور نصف ساعة لكي يجف من ثم يشطف الوجه بالماء الدافيء، تكرر العملية مرة من كل أسبوع.

خليط الليمون مع النشا وماء الورد لتفتيح البشرة

عند خلط ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من النشا ويضاف عليهم ملعقة من ماء الورد، ثم يوزع على البشرة ويترك من بين ساعة لساعتين ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر، ينبغي الحفاظ على تكرار الوصفة مرة من كل أسبوع وستلاحظين الفرق بنفسك.