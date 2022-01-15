نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملى الذ بسكوت برتقال فى عشر دقايق بس في المقال التالي

عمر شويل - جدة بسكوت البرتقال من أفضل أنواع البسكوت التي يحبها الكثيرين والتي يزداد الطلب عليها خُصُوصًا في فصل الشتاء، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنوضح لكي أسهل طريقة مضمونة يمكن إعداد بسكوت البرتقال بها في المنزل وبمكونات متوفرة في كل مطبخ.

المكونات:-

مقادير عجين البسكوت

2 كوب ونصف من الدقيق متعدد الاستعمالات

كوب ألا ربع من سكر

ربع كوب زبدة

ربع كوب زيت

بيضة واحدة

ملعقة صغيرة برتقال مبشور

ربع كوب عصير برتقال

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

مقادير التزيين

2 ملعقة زبادي

صفار بيضه

فانيليا

طريقة التحضير:-

لإعداد بسكوت البرتقال قومي بتحضير المكونات وإخراجها من الثلاجة حتى تكون في درجة حرارة الغرفة.

ثم قومي بإحضار وعاء عميق وقومي بوضع 2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض، وقومي بإضافة ملعقة من البيكنج بودر إليه ثم قلبيهم معاً.

بعد ذلك توضع الزبدة والزيت في وعاء أخر ثم يضاف إليهم بيضة كاملة وسكر، ثم قومي بخلط جميع المكونات باستخدام المضرب الكهربائي حتى تصبح المكونات ذائبة معاً ويصبح لونها فاتح وقوام خفيف والمكونات جميعها متداخلة.

بعد ذلك قومي ببشر قشر البرتقال واحصى على معلقة صغيرة من البشر وقومي بإضافتها إلى خليط الزبدة والسكر.

ثم قومي بإضافة ربع كوب من العصير بالتدريج مع الاستمرار في الخلط، حتى تلاحظي أن المكونات متداخلة ولا يمكن فصلها.

بعد الوصول إلى تلك المرحلة، قومي بإضافة خليط الدقيق والبيكنج بودر إلى المكونات السابقة، ثم قومي بالاستمرار في الخلط ولكن لمدة قليلة حتى لا يصبح العجين ثقيل.

بعد ذلك قومي بتجميع العجين من الوعاء، وضعيه في وعاء أخر وقومي بتغطيته جيداً، واتركيه لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك قومي برش كمية قليلة من الدقيق على سطح مستوي، ثم قومي بفرد العجين فوقه، حتى يصبح قوامه متوسط.

ثم قومي بتشكيل شكل بسكوت البرتقال باستخدام أدوات التقطيع على حسب الشكل الذي ترغبين في الحصول عليه.

قومي بوضع قطع البسكوت في صينية، ثم قومي بإحضار خليط التزيين المكون من ملعقة من الزبادي وصفار بيضة واحدة وربع ملعقة من الفانيليا.

باستخدام الفرشة قومي بوضع الخليط السابق على البسكوت.

بعد ذلك ضعي البسكوت بداخل فرن على درجة حرارة 180 م واتركيه لمدة 25 دقيقة