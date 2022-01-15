عمل العجة المصرية الأصلية بطريقة سهلة والطعم لا يقاوم مش هتبطلي تعميلها

عمل العجة المصرية الأصلية هي من أكثر الوصفات الغذائية المنتشرة على موقع اليوتيوب، حيث تعتبر أكلة العجة أحد أشهر أكلات المطبخ المصري الكبير، وهي من الأكلات الشعبية التي تعتمد في تحضيرها على المكون الرئيسي الغني بالبروتين والكالسيوم وهو عنصر البيض والخضروات، كما تحتوي العجة المصرية على الكثير من الفوائد الغذائية الكبيرة وهي من الأكلات التي تناسب أصحاب الحميات الغذائية، كما أنها تناسب أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى القلب والضغط والسكر والقولون العصبي.

عمل العجة المصرية الأصلية

تعتبر هذه الطريقة هي الطريقة الأمثل لتحضير العجة المصرية، حيث أن تحضيرها يتم في وقت قياسي، ويمكن تحضيرها من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

مكونات العجة المصرية

1 بصل.

2 فلفل اخضر بارد.

3 بيض.

ملعقة من الملح والفلفل الأسمر.

2 طماطم.

ملعقة من البقدونس المفروم.

ملعقة من الدقيق الأبيض.

شطة حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة سمنة.

طريقة العجة بالبيض

نقوم بتقطيع البصل والطماطم والفلفل الأخضر إلى مكعبات صغيرة، كل منهما في طبق منفصل. ثم نضع صينية على النار وبها السمنة، ثم نقوم بتشويح البصل حتى يتبل. نقوم بإضافة الفلفل الأخضر والطماطم إلى البصل. نخفق البيض مع الملح والفلفل والشطة والدقيق جيدا. ثم نقوم بإضافة خليط البيض إلى الخضروات الموجودة على النار ومعهم البقدونس. ثم نقوم بإدخال الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تمام النضج.

طريقة العجة المصرية للشيف الشربيني

تعتبر تلك الطرق من أفضل الطرق وأشهرها على الإطلاق، حيث يتقوم بتحضير الوصفة الشيف المصري الشربيني، والذي يظهر برنامجه على قناة سي بي سي سفرة يوميا في وقت الظهيرة، حيث يتم تحضير العجة المصرية كما يلي:

المكونات

3 بيضة.

نصف كوب جبن مبشور.

2 حبة بطاطس مسلوقة.

ملعقة من التوابل.

فلفل ألوان مقطع حلقات.

بصل مقطع مكعبات.

ملعقة ثوم مهروس.

2 ملعقة من الزيت.

ملح وفلفل أسود.

نصف كوب من الشبت والكزبرة والبقدونس المفرومين.

ربع كوب من الجبن الموتزريلا.

طريقة التحضير