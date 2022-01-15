الحلوي التي يعشقها الملايين “حلوي المارنج” بمكونين فقط الوان وأشكال هتبهر الاطفال والكبار

الحلوي التي يعشقها الملايين “حلوي المارنج” بمكونين فقط، الملايين من المصرين يعرفوا هذا النوع من الحلوي المميزة الهشة الناعمة باسم حلوي الموز، وسوف نوضح لكم سر الطعم الروعة لها، وكيفية تشكيلها وتحضيرها بمكونات بسطية، حتي تحضري وتقدمي لاولادك افضل واحدث الحلويات الشرقية البسيطة في التحضير، ولكنها جدا روعة في طعمها ومميزها بالوانها وأشكالها الجميلة، المكونات من شدة بساطتها لن تصدقها، حيث لن تحتاجي سوي لبياض البيض وبعض المكونات البسيطة، وسوف تستمتعي بقرمشة وطعم مميز، بالإضافة الي أشكال كثيرة حثب رغبتك ورغبة اولادك.

الحلوي التي يعشقها الملايين “حلوي المارنج” بمكونين فقط

نقدم لكم متابعينا الأعزاء الحلوي التي يعشقها الملايين “حلوي المارنج” بمكونين فقط، جهزيها بتلك المكونات واستمتعي بطعمها مع اولادك، حيث انها عشق الصغار والكبار، كانت تلك الحلوي منتشرة في مصر ويعتبرها البعض ذكري من الماضي، كان لها الوان مميزة وهي الابيض والبينك المميز، وسوف نكشف لكم سر تحضيرها وافضل المكونات المكونة لها

عدد 2 بياض بيضة.

رشة ملح.

ربع معلقة صغيرة من عصير الليمون.

150 جرام سكر بودرة ناعم ومنخول.

نصف معلقة فانليا.

خطوات تحضير المارينج

لضمان نجاح المارينج، عليكي تحضير الوصفة حسب التقنية التي نوضحها لكي الآن، وتشتهر تلك الحلوي الشهية في مصر بإسم حلوي الموز، وهي جدا مدهشة ولذيذة للغاية