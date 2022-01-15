طريقة عمل كيكة برتقال حيث يعتبر الكيك مفيد للكبار والصغار على حد سواء، ونعتقد أن طريقة التحضير تتطلب القليل من الوقت ومكونات قليلة، ويمكن استكمالها في أقل من خمس دقائق بالمضرب وبالخلاط. الكهربائي كل ما تحتاجه لعمل كيك البرتقال، هو كوب من عصير البرتقال الطازج وبعض الدقيق وبعض السكر، و سنشرح المكونات على هذا المنوال.

طريقة عمل كيكة البرتقال السريعة 10 دقائق

4 بيضات

ربع كوب عصير برتقال طبيعي

بيكنج بودر

كوب من اللبن

فانيلا

نصف كوب من الدقيق

نصف كوب من السمن

قشر البرتقال

طريقة التحضير:

في وعاء نظيف وجاف ، اخلطي المكونات الجافة للدقيق ومُحسِّن الكيك وقشر البرتقال.

ضع المكونات السائلة من الحليب والبيض والفانيليا وعصير البرتقال في وعاء الخلط.

خذ محضر الطعام وضع المكونات السائلة فيه، ثم اخفق المكونات معًا لمدة دقيقة واحدة فقط.

ضعي المزيج السائل في وعاء نظيف وجاف بمجرد تجانسه ، ثم أضيفي المكونات الجافة بهدوء وقلبيها بحركة دائرية مع الخلاط في متناول اليد حتى يصبح الخليط متجانسًا وسلسًا.

سخني الفرن على 180 درجة مئوية ،

ضعي المزيج على صينية الخبز واخبزيه لمدة 20 دقيقة ، مع عدم فتح باب الفرن بالكامل خلال هذا الوقت.

بعد التأكد من نضجها بالكامل، اتركها لتبرد.

مكونات كيك البرتقال:

عصير برتقال طازج

نصف كيلو سميد

بيكنج بودر

كمية مناسبة من قشر البرتقال.

بيضتان هو الرقم.

بيضتان

كوب سكر

نصف ملعقة من القهوة مع قليل من الملح.

طريقة تحضير كيكة البرتقال

سخني الفرن أولاً قبل تحضير الكيكة، لأن تحضير الكيك يستغرق عشر دقائق فقط، لذلك ستحتاجين إلى تسخين الفرن مسبقًا. حضري طبقًا مجوفًا عن طريق مزج الدقيق ونضيف بيكنج بودر مع قليل من الملح واتركيه جانبًا. نضع البيض في الخلاط ونشغل الخلاط حيث يعمل حتى يمتزج البيض جيدًا ويصبح ناعمًا بمساعدة الخلاط الكهربائي أو الخلاط الكهربائي. ويضاف ما تبقى من عصير البرتقال والفانيليا ويستمر الخلط لمدة تصل إلى دقيقتين نضع المزيج السائل المحضر في الدقيق ونعجنه ويفضل بملعقة جافة مع الحرص على العجن بحركة دائرية حتى يجمد العجين، واستمري في العجن حتى تصبح العجينة متجانسة تماماً. بمجرد اكتمال العجن، يتم تحضير قالب الكيك بدهنه بورق كبريت، ثم يضاف خليط كيكة البرتقال ويخبز في فرن ساخن. نخبز الكيكة لمدة نصف ساعة، ثم نختبرها للتأكد من نضجها إذا تم ذلك ، يتم إخراجها من الفرن وهي جاهزة للأكل.

طريقة أخرى لعمل كيك البرتقال

واحد ونصف كوب من الدقيق

كوب واحد من السكر

ربع كوب عصير برتقال

هناك أربع بيضات.

ربع كوب زبدة أو سمن أو زيت زيتون

نصف كوب زبادي

رش الملح

كيس الفانيليا

بشر برتقال

بيكنج بودر

خطوات عمل كيكة البرتقال بطريقة أخرى رائعة