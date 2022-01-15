طريقة عمل كباب حلة بالفراخ وكباب حلة باللحم بالبطاطس بسهولة وسرعة لكي ولعائلتك

يعتبر كباب حلة الدجاج من أشهر الأطباق الرئيسية في مصر. يعتبر من الأطباق السهلة والبسيطة والاقتصادية حيث لا يتطلب الكثير من المكونات. يمكن تحضير الكباب بالدجاج أو لحم الضأن ، كما يمكن تقديمه مع طبق من الأرز أو الخبز العربي أو الزبادي أو أنواع مختلفة من السلطات ، هنا سنقوم سويا بااعداد طريقة عمل كباب الدجاج ، وطرق أخرى للاقتران باللحوم.

طريقة كباب الحلة بالدجاج

مقادير

2 كيلو صدر دجاج .

ثلاث فصوص ثوم.

قطعة بصل.

ملعقة صغيرة زيت نباتي.

فلفل اخضر حلو.

طماطم كبيرة.

1 ملعقة كبيرة سمن نباتي.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ملعقة كبيرة من خلطة البهارات.

طريقة الاعداد

نقوم بتقطيع الدجاج إلى مكعبات ليست كبيرة ولا صغيرة ثم نتركها جانباً.

ثم نقوم بتقطيع البصل ثم نضع في قدر على النار ونضيف السمن والزيت ونقلب حتى يلين قليلاً.

ونقوم بنقطيع الثوم ثم نضيفه إلى البصل ونقلب المكونين ، ثم نقطع الطماطم ونضيفها إلى الخليط.

يقطع الكراد ويضاف إلى الخضار مع تحريك الخليط حتى تمتزج المكونات.

نضيف كمية كافية من الماء حتى لا تتشرب المكونات في الوعاء ، ثم نغطي الوعاء ونضع الخليط على النار حتى تنضج جميع المكونات.

يُرفع المزيج عن النار ويُقدّم على الفور.

كباب الحلة باللحم

مقادير

كيلوغرام واحد من اللحم مقطع إلى مكعبات.

فصوص ثوم مهروسة.

كوبان مرق.

قطعي خمس بصل إلى شرائح رفيعة.

ملعقتان صغيرتان من الملح و ملعقة صغيرة فلفل أسود.

بطاطس مسلوقة ومخبوزة مقطعة إلى مكعبات.

ملعقة صغيرة من السكر البني.

2 ملعقة من السمنة.

طريقة الأعداد