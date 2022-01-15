طريقة عمل سمك مشوي بالخلطة الحارة في المنزل والطعم جنان

يعتبر سمك مشوي ، من أكثر الأكلات المحببة للجميع، وطريقة عمل السمك المشوي بالخلطة الحارة لمحبي المأكولات البحرية والأسماك، تعتبر هذه الخلطة شهية وللذيذة وذات مذاق حار وشهي، يمكنك عمل أي نوع من الأسماك بهذه الخلطة الحارة في المنزل بمكونات بسيطة ومتوافره، لأنها خلطة تتكون من مكونات بسيطة جداً موجودة في أي منزل، ويعتبر السمك من الوجبات الصحية والمفيدة للجسم، لأن الأسماك تحتوي علي مجموعة من المغذيات التي تساعد علي تقوية المناعة، يعزز أيضاً صحية الدماغ ويقاوم ألزهايمر، وتعد طريقة شوي الأسماك من أكثر الطرق شهرة في مصر، ويعد السمك من أشهر المأكولات البحرية وهو مفيد جداً لجسم الإنسان وله قيمة غذائية عالية، فهو غني بالفسفور والمعادن المهمة للجسم، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل سمك مشوي بالخلطة الحارة في المنزل بخطوات بسيطة جداً.

مكونات عمل سمك مشوي

من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذه الخلطة السرية وهي كالاتي:-

2 كيلو سمك مغسول جيداً.

عصير لليمون.

معلقة صغيرة من الكمون.

2 معلقة كبيرة زيت زيتون.

معلقة صغيرة شطة مطحونة.

2 فص ثوم مهروس.

نصف معلقة صغيرة فلفل أسود.

معلقة صغيرة من الملح.

2 حبة بطاطس كبيرة مقطع حلقات.

معلقة صغيرة بابريكا.

نصف معلقة صغيرة بهارات سمك.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير سمك مشوي في المنزل بخلطة حارة وهي كالتالي:-

نقوم أولاً بصنع شقوقاً في السمك بواسطة السكين، ويتم خلط الليمون مع الكمون والزيت والشطة والبابريكا، وفلفل الأسود والبهارات والسمك والملح في وعاء. ثم يوزع المزيج داخل وخارج السمك وفي الشقوق، ويتم وضعه في الثلاجة لمدة ساعة كاملة. بعد ذلك يسخن الفرن علي درجة حرارة 250 مئوية، ثم توضع حلقات البطاطس في صينية الفرن بعد أن تدهن بالقليل من الزيت. ثم يوضع السمك فوقها، وتغلف بورق القصدير، وتدخل الفرن لمدة 40 دقيقة تقريباً حتي تنضج تماماً، بعد ذلك يرفع ورق القصدير ثم يحمر الوجه لمدة 5 دقائق. بعد ذلك يتم تقديم السمك بجانب الأرز أو سلطة الطحينة بألف هنا وشفا.

فوائد الأسماك للجسم

من هنا سوف نذكر لكم بعض فوائده العظيمة وهي كالاتي:-