أعملي ألذ كيك الشاي الهشه علي أصوله بطريقة صحية وافضل من محلات المخبوزات والحلويات

كيك الشاي من أحلي وألذ وأطعم المخبوزات والحلويات المفضلة لدي الجميع وخاصتا الكبار والصغار يعشقونها، وهي من المخبوزات الشهية والمشهورة في غالبية الوطن العربي، وكيك الشاي يوجد لها عدة طرق وأصناف كثيرة وأشكال مختلفة ومتنوعة، ويعتبر الكيك من أشهر الحلويات المفيدة المغذية والتي تساعد في بناء جسم الأطفال، وكما أن غالبية مكونات كيك الشاي تتواجد في أي منزل كما يتم عملها بطريقة قليلة التكلفة، وأحلي من الموجودة في محلات المخبوزات والحلويات، وكما أن كيك الشاي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة والتي يحتاجها الجسم، وتكمن هذه العناصر الغذائية في مكونات عمل كيك الشاي اللذيذة، حيث يحتوي الكيك على البيض والذي يعتبر من أهم وأفضل العناصر الغذائية التي تعمل على مد الجسم بالبروتينات الطبيعية، والتي تساعد على تقوية وبناء عضلات الجسم بصورة كبيرة، كما يحتوي كيك الشاي أيضا على العديد من العناصر الغذائية الهامة وذلك مثل اللبن المضاف إلى طريقة عمله، حيث يعمل اللبن إلي مد الجسم بالكالسيوم والذي يساعد الجسم والصحة على بناء العظام وتقويتها بشكل كبير وخاصة للأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية لبناء اجسامهم بصورة صحيحة وقوية، وكما يحتوي كيك الشاي أيضا علي مكونات صحية أخري في صنعه وذلك مثل الزبدة الطبيعية، حيث تعتبر الزبدة من أهم وأفضل العناصر الغذائية التي تمد الجسم والصحة بالدهون الطبيعية والتي تساعد في بناء الجسم والعضلات بصورة كبيرة، وخاصة للأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية لبناء اجسامهم وعظامهم وتقويتها بشكل جيد جدا، ولذلك نقدم لك سيدتي أفضل وأجمل طريقة لعمل كيك الشاي الصحية ويجب عليكي أن تتبعي خطوات عمل كيكة الشاي اللذيذة وبطعم رائع ومكونات بسيطة ولذيذة وسهلة جدا.

أفضل طريقة عمل كيك الشاي ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ واحلي كيك الشاي، والتي تتميز بمكونات غذائية مفيدة وغنية بالعناصر القوية ويتم عملها في المنزل، ولذلك فإننا دائما ما ننصح بعمل كيك الشاي في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة مثل فيروس كورونا الجديد.

المكونات

أربعة بيضات.

كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا السائلة.

كوب إلا ربع من الزبدة.

كوب من اللبن.

باكو بيكنج بودر.

دقيق الحلويات.

طريقة التحضير