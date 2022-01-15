فطائر هشة خفيفة بالمقلاة بطريقة سهلة واقتصادية وبمذاق روعة ومميز

فطائر هشة خفيفة ، من المعجنات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تتميز بشكلها الجذاب، وتحظى بإقبال الجميع أيضاً، حيث يقبل الكثير على شرائها من المخابز والمحلات، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضا، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، كما تتميز بمذاقها الرائع الذي لا مثيل له، نظرا لاحتوائها على الشوكولاتة، حيث تشعرك بالسعادة، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم لما تضفي من بهجة وسرور، كما يمكنكم تجربة فطائر محشية سهلة التحضير وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر هشة خفيفة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر هشة خفيفة

تتكون فطائر هشة خفيفة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 كوب دقيق.

كوب حليب دافئ.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

زيت للقلي.

للتزيين

شوكولاتة داكنة مذابة.

شوكولاتة بيضاء مذابة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطائر هشة خفيفة بخطوات سهلة وبسيطة وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي: