نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطائر هشة خفيفة بالمقلاة بطريقة سهلة واقتصادية وبمذاق روعة ومميز في المقال التالي
فطائر هشة خفيفة ، من المعجنات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تتميز بشكلها الجذاب، وتحظى بإقبال الجميع أيضاً، حيث يقبل الكثير على شرائها من المخابز والمحلات، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضا، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، كما تتميز بمذاقها الرائع الذي لا مثيل له، نظرا لاحتوائها على الشوكولاتة، حيث تشعرك بالسعادة، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم لما تضفي من بهجة وسرور، كما يمكنكم تجربة فطائر محشية سهلة التحضير وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر هشة خفيفة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات فطائر هشة خفيفة
تتكون فطائر هشة خفيفة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 2 كوب دقيق.
- كوب حليب دافئ.
- 3 ملاعق كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- زيت للقلي.
للتزيين
- شوكولاتة داكنة مذابة.
- شوكولاتة بيضاء مذابة.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطائر هشة خفيفة بخطوات سهلة وبسيطة وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الحليب الدافئ والسكر والخميرة الفورية والفانيليا، ثم نخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي.
- ثم نضيف الدقيق والملح والبيكنج بودر، ثم نقلب جيدا باليد، ثم نعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة.
- ثم نضيف الزبدة ونعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة طرية.
- بعد ذلك نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ.
- ثم نخرج الهواء من العجينة بعد اختمارها، ثم نرش عليها دقيق.
- ثم نضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق، ثم نرش عليها دقيق ونفردها بالشوبك بسمك وسط.
- بعد ذلك نحضر كوب، ثم نقطع بها العجينة إلى دوائر، ثم نترك الفطائر الصغيرة ترتاح لمدة ربع ساعة ونغطيهم.
- ثم نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها زيت غزير ونتركه يسخن.
- ثم نقلي فيه الفطائر ونقلبها من الجهتين حتى تكتسب لونا ذهبيا من الجهتين.
- بعد ذلك نخرج الفطائر من الزيت ونغمسها من جهة واحدة في الشوكولاتة الداكنة المذابة، ثم نضعها جانبا لتتجمد الشوكولاتة.
- ثم نزين الفطائر بالشوكولاتة البيضاء المذابة على شكل خطوط.
- ثم نقدم فطائر هشة خفيفة في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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