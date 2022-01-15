نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل خلية النحل.. أطعم المخبوزات الشهيرة التي يعشقها الأطفال والكبار في المقال التالي
طريقة عمل خلية النحل، تكون خلية النحل من المعجنات اللذيذة جدا والمغذية ويحبها الكثير من الأطفال والكبار يمكن أن تستخدم في الإفطار مع الشاي أو في العشاء مع الحليب تكون مكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل منزل فلا تحتاج إلى تكاليف عالية لذلك سوف نوضح لكم طريقة إعدادها ومكوناتها من خلال هذا المقال.
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مكونات عمل خلية النحل
عرفت خلية النحل بهذا الاسم وذلك لأن معجناتها تكون على شكل خلية نحل وتتميز بطعمها اللذيذ والرائع، حيث يتم حشوها سواء بالحادق أو الحلو وتتكون من مكونات بسيطة جدا سوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية..
- ٥ من أكواب الدقيق.
- ٤/٣ كوب من الماء الدافئ.
- نصف كوب زيت.
- ملعقة من الملح.
- كيس بيكنج بودر.
- ٢ ملعقة من السكر.
- الحشو يمكن أن يتم حشوها بالجبنة الرومي أو مفروم اللحم أو جبنة كيري ومكسرات أذا كانت محلاة.
طريقة تحضير خلية النحل
بعد أن قمنا بتوضيح المكونات اللازمة لعمل خلية النحل سوف نوضح لكم طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية:-
- نقوم بنخل الدقيق ووضعه جانبا مع الملح مع البيكنج بودر.
- نقوم بإحضار أناء وتذويب فيه الخميرة مع الماء مع السكر مع اللبن مع الزيت .
- نقوم بخلط المكونات الجافة مع السائلة بالتدريج ونقوم بعجنها جيدا ونقلب جميع المكونات حتى تمام التجانس.
- نقوم بترك العجينة لمدة ساعة حتى تختمر.
- بعد ذلك نحضر صينية ونقوم بدهنها جيدا.
- نقطع من العجين على هيئة كور ونقوم بحشوها بالحشو المتاح لدي.
- ونقوم بوضع الكور في الصينية مع الحرص على التصاقها حتى تعطي شكل خلية النحل.
- نتركها لكي تختمر لمدة نصف ساعة في الصينية.
- ندهن السطح الخاص بها بالحليب ليعطيها شكل لامع.
- ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- عند تمام السواء تخرج من الفرن وتقدم في أطباق مسطحة وبالهناء والشفاء.
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