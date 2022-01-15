طريقة عمل خلية النحل.. أطعم المخبوزات الشهيرة التي يعشقها الأطفال والكبار

طريقة عمل خلية النحل، تكون خلية النحل من المعجنات اللذيذة جدا والمغذية ويحبها الكثير من الأطفال والكبار يمكن أن تستخدم في الإفطار مع الشاي أو في العشاء مع الحليب تكون مكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل منزل فلا تحتاج إلى تكاليف عالية لذلك سوف نوضح لكم طريقة إعدادها ومكوناتها من خلال هذا المقال.

كيفية عمل حلى الكريم كراميل.. المقادير الكاملة بالنسب المضبوطة وخطوات التجهيز بالترتيب الصحيح

مكونات عمل خلية النحل

عرفت خلية النحل بهذا الاسم وذلك لأن معجناتها تكون على شكل خلية نحل وتتميز بطعمها اللذيذ والرائع، حيث يتم حشوها سواء بالحادق أو الحلو وتتكون من مكونات بسيطة جدا سوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية..

٥ من أكواب الدقيق.

٤/٣ كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب زيت.

ملعقة من الملح.

كيس بيكنج بودر.

٢ ملعقة من السكر.

الحشو يمكن أن يتم حشوها بالجبنة الرومي أو مفروم اللحم أو جبنة كيري ومكسرات أذا كانت محلاة.

طريقة تحضير خلية النحل

بعد أن قمنا بتوضيح المكونات اللازمة لعمل خلية النحل سوف نوضح لكم طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية:-