مثل المسمط.. تنظيف الكرشة بمكون سحري في مطبخك يجعلها ناصحة البياض في ثواني هتبقي زي القشطة

هناك العديد من انواع منتجات اللحوم التي يتم اعدادها في المنزل وتناولها ومن أبرز هذه المنتجات الكرشة ‏وهي أكله يتميز بها الشعب المصري بين جميع الشعوب لأن المصريون يحبون تناولها دائما خصوصا في الأعياد والمناسبات الكبيرة وهي بالفعل أكله لذيذة ومميزة يمكن اعدادها بعدة طرق اما مسلوقة أو داخل الصوص الأحمر أو مشوي هناك طرق كثيرة لاعدادها ولكن المشكلة الكبيرة في الكرشة ليست طريقة إعداد بل طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي ‏لأنها تستغرق وقتا طويلا وذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة تنظيف الكرشة ‏بشكل جيد و التخلص من جميع الأشياء العالقة التي تكون موجودة عليها باستخدام بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على تنظيف الكرشة.

مكونات ‏نحتاج إليها أثناء تنظيف الكرشة في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات الطبيعية التي تساعدنا على تنظيف الكرشة بشكل عميق ‏التخلص من جميع الأشياء العالقة في الكرشة وهذه المكونات هي:

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ثلاث ملاعق كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

1\2‬ كوب من الخل.‬

½ كوب من الملح.

ملعقتين من عصير الليمون.

كمية كبيرة من الماء الساخن.

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طريقة تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ

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حتى نستطيع التخلص من الأشياء العالقة في الكرشة لابد من اتباع الخطوات التالية وهذه الخطوات هي:

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