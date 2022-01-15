نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مثل المسمط.. تنظيف الكرشة بمكون سحري في مطبخك يجعلها ناصحة البياض في ثواني هتبقي زي القشطة في المقال التالي
هناك العديد من انواع منتجات اللحوم التي يتم اعدادها في المنزل وتناولها ومن أبرز هذه المنتجات الكرشة وهي أكله يتميز بها الشعب المصري بين جميع الشعوب لأن المصريون يحبون تناولها دائما خصوصا في الأعياد والمناسبات الكبيرة وهي بالفعل أكله لذيذة ومميزة يمكن اعدادها بعدة طرق اما مسلوقة أو داخل الصوص الأحمر أو مشوي هناك طرق كثيرة لاعدادها ولكن المشكلة الكبيرة في الكرشة ليست طريقة إعداد بل طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي لأنها تستغرق وقتا طويلا وذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة تنظيف الكرشة بشكل جيد و التخلص من جميع الأشياء العالقة التي تكون موجودة عليها باستخدام بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على تنظيف الكرشة.
مكونات نحتاج إليها أثناء تنظيف الكرشة في المنزل
فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات الطبيعية التي تساعدنا على تنظيف الكرشة بشكل عميق التخلص من جميع الأشياء العالقة في الكرشة وهذه المكونات هي:
- ثلاث ملاعق كبيرة من بيكربونات الصوديوم.
- 1\2 كوب من الخل.
- ½ كوب من الملح.
- ملعقتين من عصير الليمون.
- كمية كبيرة من الماء الساخن.
طريقة تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ
حتى نستطيع التخلص من الأشياء العالقة في الكرشة لابد من اتباع الخطوات التالية وهذه الخطوات هي:
- نحضر قدر كبير نضع في كمية كبيرة من الماء وننتظر حتى يغلي الماء تمامًا.
- بعد ذلك نقوم بوضع الكرش داخل الماء الساخن المغلي ونظيف للكرشة بيكربونات الصوديوم مع الخل والملح ونترك الكرشة داخل هذا الخليط لبعض الوقت يمكن أن يكون تقريبا 10 دقائق.
- نخرج الكرشة من الماء الساخن ونحاول التخلص من الأشياء العالقة بها باستخدام سكين.
- بعد ذلك إذا كان هناك بعض الأشياء العالقة التي لم نستطيع التخلص منها يمكن أن نعيد الكرشة إلى الماء مرة أخرى.
- حتى نستطيع إزالة جميع الأشياء العالقة الموجودة على الكرشة بعد ذلك نضع عليها كمية كبيرة من الماء حتى نقوم بتنظيف فيها ثم
- نستخدم عصير الليمون حتى تتخلص من الرائحة الكريهة الموجودة فيها ويمكن أيضا استخدام الخل.
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