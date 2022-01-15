كيفية عمل حلى الكريم كراميل.. المقادير الكاملة بالنسب المضبوطة وخطوات التجهيز بالترتيب الصحيح

كيفية عمل حلى الكريم كراميل، يعد الكريم كراميل واحد من أشهى وأفضل الحلويات التي يمكن اعتمادها في المناسبات السعيدة، كما يمكن عمله بأكثر من طعم مختلف ليعطينا حلوى مميزة بالأخير، كما أنه يتم صناعته بالكثير من المواد التي تعطي الجسم القيم الغذائية التي يحتاجها، من خلال وضع اللبن والبيض معا، يمكن البدء في التعرف على كيفية عمل الكريم كراميل بالمنزل.

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طريقة تجهيز الكريم كراميل

يحب الأطفال الحلوى السهلة التي يمكن تناولها بسهولة، ويتشابه ذلك مع الكريم كراميل فهو من أكثر الحلوى المميزة الجميلة، وتأتي مكونات عمل الكريم كراميل:

تحتاج إلى حوالي عدد 6 حبات من البيض.

كيلو من اللبن الحليب.

كما أنه من ضمن المكونات ملعقة من الفانيليا.

كوب من السكر.

ملعقتان من السكر وذلك لعمل الكريم كراميل.

خطوات عمل الكريم كراميل

يمكن تحضير الكريم كراميل من خلال هذه الخطوات البسيطة: