نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية عمل حلى الكريم كراميل.. المقادير الكاملة بالنسب المضبوطة وخطوات التجهيز بالترتيب الصحيح في المقال التالي
كيفية عمل حلى الكريم كراميل، يعد الكريم كراميل واحد من أشهى وأفضل الحلويات التي يمكن اعتمادها في المناسبات السعيدة، كما يمكن عمله بأكثر من طعم مختلف ليعطينا حلوى مميزة بالأخير، كما أنه يتم صناعته بالكثير من المواد التي تعطي الجسم القيم الغذائية التي يحتاجها، من خلال وضع اللبن والبيض معا، يمكن البدء في التعرف على كيفية عمل الكريم كراميل بالمنزل.
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طريقة تجهيز الكريم كراميل
يحب الأطفال الحلوى السهلة التي يمكن تناولها بسهولة، ويتشابه ذلك مع الكريم كراميل فهو من أكثر الحلوى المميزة الجميلة، وتأتي مكونات عمل الكريم كراميل:
- تحتاج إلى حوالي عدد 6 حبات من البيض.
- كيلو من اللبن الحليب.
- كما أنه من ضمن المكونات ملعقة من الفانيليا.
- كوب من السكر.
- ملعقتان من السكر وذلك لعمل الكريم كراميل.
خطوات عمل الكريم كراميل
يمكن تحضير الكريم كراميل من خلال هذه الخطوات البسيطة:
- وضع السكر على بداخل مقلاة على النار لصنع الكراميل حتى يصل إلى اللون الأسود ويسمى هذا بالكراميل.
نضع هذا في قالب ونتركه على جانب.
- علينا وضع الحليب في وعاء ولكن يلزم أن يكون غير ساخن.
- علينا وضع السكر ومن ثم ضرب هذا المكون بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على مزيج مع بعضه.
- علينا أن نضيف البيض أيضًا ولكن نضعه بشكل منفرد كل بيضة تلو الأخرى نستمر في الخفق بالمضرب مرةً أخرى.
- نقوم بإضافة الفانيليا ومن ثم نقوم بالخفق مرة أخرى حتى نحصل على مزيج.
- نضع المكونات على الكراميل.
- ثم نحضر وعاء به ماء لنضع قالب الكراميل بالأعلى.
- نتركه لمدة ساعة في الفرن بنفس الوضعية.
- نتركه حتى يبرد خارج الثلاجة ثم نضعه بالداخل كما يمكن أن نزينه بالموز أو الفراولة عند الرغبة بهذا الأمر.
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