طريقة عمل كيكة البسبوسة على أصولها في البيت مثل الجاهزة في الحلواني

طريقة عمل البسبوسة في البيت، دائمًا ماتفضل كل ربة منزل القيام بتقديم بعض الحلويات من وقت لآخر لاولادها وأسرتها، كما تحب دائمًا التغير والتجديد في الوصفات، ومن أهم أنواع الحلويات التي تتميز بإمكانية التنوع والاختلاف في تقديمها هي الكيكة، التي يمكن تزينها بأكثر من شكل وتحضيرها بأكثر من طريقة، لذلك فسوف نعرض لكم طريقة مختلفة، وسوف تنال إعجاب جميع أفراد الأسرة، كما يمكن تقديمها في المناسبات أو لأستقبال الضيوف وذلك من خلال متابعة المقال.

طريقة عمل البسبوسة في البيت

كيكة البسبوسة من الحلويات الجميلة، والتي تحتوي على العديد من المكونات المفيدة جدًا للجسم كما أنها يمكن تناولها في الإفطار كوجبة خفيفة مشبعة، أو في أي وقت آخر وطريقة تحضير كيكة البسبوسة كالتالي:

المكونات

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

كوب من دقيق السميد.

ثلاث ملاعق كبار من الزبادي الطبيعي البلدي.

كوب من السكر الناعم.

خمس ملاعق كبار من جوز الهند الناعم.

اربع ملاعق كبار من القشطة البلدي.

كوب من الشربات الخفيف.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة من الفانيليا.

خطوات تجهيز كيكة البسبوسة