نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة البسبوسة على أصولها في البيت مثل الجاهزة في الحلواني في المقال التالي
طريقة عمل البسبوسة في البيت، دائمًا ماتفضل كل ربة منزل القيام بتقديم بعض الحلويات من وقت لآخر لاولادها وأسرتها، كما تحب دائمًا التغير والتجديد في الوصفات، ومن أهم أنواع الحلويات التي تتميز بإمكانية التنوع والاختلاف في تقديمها هي الكيكة، التي يمكن تزينها بأكثر من شكل وتحضيرها بأكثر من طريقة، لذلك فسوف نعرض لكم طريقة مختلفة، وسوف تنال إعجاب جميع أفراد الأسرة، كما يمكن تقديمها في المناسبات أو لأستقبال الضيوف وذلك من خلال متابعة المقال.
طريقة عمل البسبوسة في البيت
كيكة البسبوسة من الحلويات الجميلة، والتي تحتوي على العديد من المكونات المفيدة جدًا للجسم كما أنها يمكن تناولها في الإفطار كوجبة خفيفة مشبعة، أو في أي وقت آخر وطريقة تحضير كيكة البسبوسة كالتالي:
المكونات
- كوب كبير من الدقيق الأبيض.
- كوب من دقيق السميد.
- ثلاث ملاعق كبار من الزبادي الطبيعي البلدي.
- كوب من السكر الناعم.
- خمس ملاعق كبار من جوز الهند الناعم.
- اربع ملاعق كبار من القشطة البلدي.
- كوب من الشربات الخفيف.
- بيضة واحدة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- ملعقة من الفانيليا.
خطوات تجهيز كيكة البسبوسة
- في وعاء مناسب أضيفي القشطة والزبادى مع بعض.
- اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.
- أضيفي أيضًا إليها البيضة، ثم الفانليا واعيدي الخلط مرة أخرى.
- ثم اضيفي السكر، واستمر في دمج المكونات بسرعة حتى يذوب السكر وتتجانس المكونات ويفضل لخلط المكونات بشكل أفضل استخدام المضرب الكهربائي أو الخلاط الكهربائي في هذه الحالة.
- قومي بإحضار وعاء آخر أضيفي بداخله الدقيق الأبيض بعد نخله، ثم اخلطيه مع دقيق السميد جيدًا حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.
- أضيفي آخر مرة البيكنج بودر، وجوز الهند إلى هذه المكونات واعيدي التقليب.
- أضيفي خليط الدقيق بشكل تدريجي مع الخليط الآخر الذي قد تم تجهيزه من قبل.
- ضعي السميد و الدقيق و جوز الهند والبيكينج باودر في وعاء واخلطي جيدا
- احضري صينية مناسبة الحجم والارتفاع.
- بطني الصينية بقطرات زيت ورشة من الدقيق.
- صبي الخليط بداخلها جيدًا.
- ادخلي الصينية داخل الفرن الذي يفضل تجهيزه مسبقًا.
- اتركي الصينية لمدة ٤٠ دقيق حتى يتغير لون وجه الكيكة تمامًا إلى اللون الذهبي.
- اخرجي الكيكة بعد ذلك.
- استخدمي السكينة وقومي بفعل بعد الفتحات بها.
- صبي الشربات عليها بعد ذلك وقومي بتزينها بجوز الهند، ثم قومي بتقطيعها وتناولها بألف هنا.
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