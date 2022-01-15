بكوب دقيق أعملي كيكة الشاي الاقتصادية بمقادير مظبوطة بطعم هش ألذ كيك هتفطري بيه

سيظل الكيك من الحلوى المفضلة التى لا يختلف عليها الكبار ولا الصغار، وهى من المخبوزات السهله التى لا تحتاج الى الوقت الكثير ولا المجهود الكبير، ويفضل الامهات دائما تحضيرها فى المنزل بالنكهات المختلفة، مثل الكاكاو والبرتقال والحليب، ويمكن ان تقدم بأكثر من طريقة لكى نحصل على مذاق طيب، كما انها تقدم مع الشاى كوجبة عشاء خفيفة، واليوم نقدم لكم طريقة الكيك بخطوات بسيطة.

طريقة عمل الكيكة العادية

المكونات

٢كوب من الدقيق الابيض.

كوب من الحليب البارد.

كوب من السكر.

٣بيضات.

نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة كبيرة من البيكنج بودر.

الطريقة

فى وعاء الخلاط الكهربائى نضع البيض مع الحليب والسكروالزيت والفانيليا.

نخفقهم جيدآ حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

فى وعاء اخر عميق نضف الدقيق المنخول مع البيكنج بودر.

نضف خليط البيض والحليب الى الدقيق تدريجيآ ونقلب ببطئ حتى لا يخرج منها الهواء.

نسكب الخليط فى صينية مدهونه بقليل من الزيت.

نضع الكيك داخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠لمدة نصف ساعة حتى يتم تسويتة.

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية

المكونات

١كوب من الدقيق.

ربع كوب من النشا.

نصف كوب من السكر.

٥بيضات.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة كبيرة من الخل.

معلقة كبيرة من البيكنج بودر.

كريمة مخفوقة للتزيين.

فواكه مقطعه للتزين.

الطريقة

فى وعاء عميق نضع الدقيق المنخول مع النشا والبيكنج بودر.

فى وعاء اخرنحضر البيض مع الفانيليا ونقوم بخفقهم جيدآ بالمضرب الكهربائى.

نضف الى البيض اثناء الخفق معلقة الخل والسكر.

نستمر بخفق البيض مع السكر والخل لمدة ١٠دقائق.

نضف خليط البيض الى خليط الدقيق ونقلبهم ببطئ.

نسكب الخليط فى صينية متوسطة الحجم مدهونه بالزيت.

ندخل الكيك الى الفرن على درجة حرارة ١٨٠لمدة نصف ساعة حتى يتم تسويتها.

نتركها حتى تبرد تمامآ.

نضع الكيك فى طبق التقديم ونقوم بالتزينه بالكريمة والفواكه.

طريقة عمل الكريم شانتيه

المكونات

١كوب من بودرة الكريم شانتيه الخام.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الحليب المثلج.

الطريقة