نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة جديدة ومبتكرة لتحضير صلصة البشاميل بدون ما تكلكع منك والطعم حكاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحضير صلصة البشاميل بدون تكتل هذا ما نتعرف عليها معكم من خلال مقالنا هذا، حيث أن صلصة البشاميل من أكثر أنواع الصلصات انتشارا وشعبية في المطبخ العربي، وبالرغم من ذلك نجد الكثير من السيدات تعاني من تكتل البشاميل أثناء عمله، وهذا الأمر يزعج الكثير منا وسوف نتعرف معكم على بعض النصائح لكي نتخلص من هذا التكتل في هذه الوصفة.

بعض النصائح للتخلص من التكتل في البشاميل بطريقة سهلة

تصفية البشاميل: عند عمل البشاميل وهو ساخن نحضر مصفاة نضع بها البشاميل، ثم من خلال ملعقة نضغط على التكتلات حتى يتم الحصول على أكبر كمية من الصلصة الخالية تماما من أي تكتل.

الخلاط الكهربي: باستخدام الخلاط الكهربائي قد نحصل على بشاميل صافي خالي من أي تكتل بعد الانتهاء من خطوة خليط البشاميل، ثم يعاد تسويته على النار مرة أخرى، ومن ثم من الممكن أيضا أن تعيديه للمصفاة فهذه الخطوة إضافية يمكن الاستغناء عنها ولكن هي للتأكد على وجود تكتلات.

طريقة عمل البشامل

ولمنع تكتل صلصة البشاميل لا يتم إضافة الدقيق ونشا الذرة على النار مباشرة ولكن من الأفضل إذابتها في الماء أولا ثم يتم إضافتهم تدريجيا.

أما إذا استخدم الدقيق فيجب عليكي بإذابة الزبدة مع الدقيق نهائيا حتى تمتزج المكونات مع بعضهما وتكون درجة الحرارة متوسطة مع الاستمرار في التقليب.

طريقة عمل صلصة البشاميل

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.

4 أكواب من اللبن الحليب.

ثلاث ملاعق كبيرة زبدة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

طريقة التحضير

يتم إحضار مقلاة ونضع بها الزبدة والدقيق على نار هادئة حتى يصبح لونها ذهبي خفيف.

نضيف الحليب تدريجيا مع التقليب جيدا باستمرار.

تذوب المكونات تدريجيا حتى نتخلص من التكتلات.

ثم يتم إضافة الملح والفلفل الأسود والأبيض حتى يصبح قوامها سميك.